Вероятным кандидатом может стать сенсор ISOCELL HP1

Выход серии Galaxy S22 не за горами, ожидается, что смартфоны Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra дебютируют в феврале 2022 года. Как сообщалось ранее, Galaxy S22 Ultra должен получить основную камеру разрешением 108 МП на основе сенсора ISOCELL HM2, как и текущий флагман компании.

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Но прогресс не стоит на месте, и даже такая продвинутая камера устареет. Как сообщает инсайдер Ice universe, Samsung продолжит развитие данного сенсора в течение нескольких лет, но также утверждает, что компания откажется от 108 МП сенсоров камеры в 2023 году, начиная с модели Galaxy S23 Ultra.

Ice universe считает, что Samsung будет использовать новый датчик разрешением 200 МП не только в Galaxy S23 Ultra, но и в следующем за ним флагмане компании Galaxy S24 Ultra и, возможно, даже его преемник получит ту же 200-мегапиксельную камеру, что и Galaxy S23 Ultra.

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Судя по всему, в этом году Samsung представит улучшения камеры в основном за счет программных настроек, а не аппаратных нововведений. Потенциально Samsung может выбрать датчик ISOCELL HP1 для Galaxy S23 Ultra, но, вероятно, это станет известно перед запуском устройства в начале 2023 года.