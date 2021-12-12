Такую интересную новость сообщил инсайдер @FrontTron на своей странице в Twitter

Как известно, компания Samsung в топовой линейке Galaxy S выпускает в последние годы три модели: Galaxy Sxx, Galaxy Sxx + и Galaxy Sxx Ultra. Однако это может измениться в будущей линейке S22. Ходит слух, что в 2022 году Samsung выпустит преемника Galaxy S21 Ultra, который станет первым в линейке смартфонов со встроенным стилусом S Pen, заимствованный у закрытой серии Galaxy Note. Теперь есть информация, что Samsung добавит соответствующий бренд к названию топового варианта Galaxy S22.

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По словам инсайдера @FrontTron в Twitter, корейский производитель решил представить смартфон Galaxy S22 Note вместо Galaxy S22 Ultra. Кому-то это может показаться мешаниной из существующих и почивших брендов, однако, такой шаг может стать вполне неплохим ходом со стороны компании. Таким образом Samsung угодит своим поклонникам предпочитающим флагманские модели с максимумом возможностей и топовыми характеристиками, а также тем кто предпочитал смартфоны линейки Galaxy Note. При этом компании не приходится распылять силы и средства на два разных устройства, возможности которых, по большому счету, одинаковы, а разница заключается только в поддержке стилуса.