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Видеокарты на чипах ATI Radeon R300, R400 и R500 получат обновление драйверов для Linux
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 Сегодня в сети появилась интересная информация, касающаяся древних видеокарт Radeon, выпускавшихся в начале двухтысячных годов. Сообщение разместил портал Phoronix. По его словам, видеокарты серий ATI Radeon R300, R400 и R500 получат новый графический драйвер с открытым исходным кодом для системы Linux, который вдохнет новую жизнь в эти графические процессоры возрастом почти 20 лет. Новый драйвер с открытым исходным кодом создан разработчиком Эммой Анхольт и предназначен для того, чтобы дать этим графическим процессорам возможность запрашивать шейдеры NIR из графической библиотеки Mesa 3D и использовать путь NIR к TGSI.

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 NIR - это оптимизирующий стек компилятора, который лежит в основе компиляторов шейдеров драйверов от Mesa. По сути, это оптимизация, уменьшающая нагрузку на графический процессор при запуске 3D-приложений.

 Это означает, что указанные старые видеокарты получат повышение игровой производительности и более быстрое время загрузки игр. Но с учетом того, сколько лет этим картам, не стоит ожидать, что они будут запускать современные игры из-за аппаратных ограничений. Но для пользователей, которые запускают старые игры, новый драйвер должен значительно повысить производительность графического процессора в целом.

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 Для пользователей, не заставших эти видеокарты можно привести в пример производительность графического процессора 2007 года, который был построен по 90-нм техпроцессу. Флагманская карта того времени, ATI Radeon X1800 XT показывала производительность на уровне 83 Гфлопс. Это очень далеко от сегодняшних показателей, когда лучшие видеокарты, такие как RTX 3090, могут достигать производительности более 35 Терафлопс.

#linux #rtx 3090 #ati #ati radeon #r400 #r500 #radeon r300 #radeon x1800 xt
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