Такая возможность появилась из-за ошибки программного обеспечения автомобиля

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Как известно, с компанией Tesla периодически случаются различные неприятности и возникают разного рода споры. От отзыва более 11000 автомобилей из-за неисправного обновления программного обеспечения до недавнего расследования SEC, и без внимания со стороны прессы практически не обходится ни одной недели. На этот раз предметом споров является то, что Tesla теперь позволяет водителям играть в видеоигры на центральных сенсорных экранах своих автомобилей, даже если они находятся за рулем. Согласно информации The New York Times, эта функция, которая была активирована обновлением программного обеспечения прошлым летом, сняла требование о неподвижности автомобиля, чтобы водители могли играть в игры на встроенном экране.

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Теперь, чтобы играть в игры на Tesla EV, все, что нужно сделать, это нажать «Я пассажир», когда появится уведомление. По сути, водитель может обмануть систему и продолжать играть в видеоигры во время вождения. Многие неравнодушные граждане обеспокоились таких ходом событий и начали подавать жалобы в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA). В беседе с корреспондентом Reuters представитель NHTSA сказал, что они знают об ошибке в драйверах и обсуждают эту проблему с производителем автомобилей.