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Процессоры Epyc на архитектуре Zen 4 будут поддерживать 12-канальную оперативную память DDR5
Об этом свидетельствует информация, обнаруженная в новых драйверах Linux
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 Новый драйвер Linux для серверных процессоров AMD Epyc получил поддержку нового поколения процессоров компании на архитектуре Zen 4. В примечаниях к патчу упоминается оперативная память DDR5, а также некоторые другие детали, касающиеся памяти. Если говорить более подробно, то последний драйвер исправления ошибок Linux для процессоров Epyc добавляет поддержку моделей AMD 19h, 10h-1Fh и A0h-AFh, а также регистровой памяти DDR5 (RDDR) и LRDDR5. Текущие процессоры AMD Epyc поддерживают только оперативную память стандарта DDR4, а нам уже известно, что Zen 4 будут работать с памятью DDR5.

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 Память RDDR и LRDDR используется в серверах. По сравнению с обычной потребительской DDR, RDDR предлагает более высокую пропускную способность и масштабируемость, а LRDDR имеет более высокую плотность.

 В то время как текущие процессоры семейства Epyc ограничены восемью каналами памяти на сокет, патч Linux подтверждает, что Zen 4 будет иметь 12 каналов. Неясно, однако, какая часть из описанной выше информации может относиться к настольным процессорам на архитектуре Zen 4.

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 Еще летом AMD подтвердила, что процессоры Zen 4 выйдет в следующем году. Ожидается, что они будут изготовлены по 5-нм техпроцессу TSMC, устанавливаться в новый сокет AM5 и иметь поддержку интерфейса PCIe 5.0. В ноябре AMD представила процессоры Zen 4 для центров обработки данных с кодовыми именами Genoa и Bergamo, которые должны быть запущены в 2022 и 2023 годах соответственно. Genoa будут иметь до 96 ядер, а Bergamo предназначены для облачных центров обработки данных и будет иметь до 128 ядер. Что касается настольных процессоров Zen 4, то они получат максимум 16 ядер.

#amd #epyc #ddr5 #linux #zen #zen 4 #genoa #zen4 #bergamo #zen 4 epyc
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