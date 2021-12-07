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Раскрыты спецификации чипсетов H670, B660 и H610 для платформы Intel Alder Lake
Информацией поделился известный инсайдер momomo_us
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 Согласно последним слухам, чипсеты Intel H670, B660 и H610 будут выпущены в январе 2022 года. Однако уже сейчас инсайдер momomo_us предоставил краткий перечень спецификаций трех чипсетов.

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 Материнские платы на базе логики H670, B660 и H610 будут иметь поддержку и DDR5, и DDR4, аналогично флагманским платам на чипсете Z690. Стоит однако заранее подумать о разгоне. Если пользователь планирует им заниматься, то для этого подойдет только более дорогой чипсет Z690 Однако для разгона памяти подойдут также H670 и B660. К сожалению, чипсет H610 не получит этой возможности, а это означает, что потребители вынуждены будут использовать стандартную скорость памяти, поддерживаемую Alder Lake.

 Между тем, поддержка PCIe 5.0, которую обеспечивает процессор Alder Lake, присутствует на всех четырех наборах микросхем. Важно отметить, что не все производители обеспечат поддержку PCIe 5.0 на своих материнских платах серии 600. Для материнских плат Z690 и H670 можно ожидать до двух слотов расширения PCIe 5.0. Одиночный слот будет иметь скорость x16, тогда как между двумя слотами количество линий будет поделено пополам. Материнские платы B660 и H610 будут ограничены одним слотом расширения PCIe 5.0. Платформа Alder Lake предоставляет четыре линии PCIe 4.0 для устройств M.2, но чипсет H610 будет лишен этой функциональности.

 Также Intel удвоила пропускную способность DMI-соединения на Alder Lake. В то время как предыдущие поколения процессоров Intel имели поддержку x8 DMI 3.0 (7,88 ГБ/с), Alder Lake использует x8 DMI 4.0 (15,66 ГБ/с). По информации momomo_us, это касается чипсетов Z690 и H670. Наборы микросхем B660 и H610 ограничены скоростью x4 DMI 4.0.

 Что касается линий PCIe, то Z690 предоставляет 12 линий PCIe 4.0 и 16 линий PCIe 3.0. H670 имеет конфигурацию 12 + 12, а B660 - конфигурацию 6 + 8. В свою очередь чипсет H610 поддерживает только восемь линий PCIe 3.0.

 С точки зрения возможностей подключения чипсет Z690 предлагает до четырех портов USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20 Гбит/с), 10 портов USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), 10 портов USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) и 14 портов USB 2.0. Остальные чипсеты будут иметь меньшее количество портов USB. H610 - единственный чипсет, который не будет иметь поддержку портов USB 3.2 Gen 2x2 Type-C.

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 Что касается SATA III, то Z690 и H670 имеют до восьми таких портов, а B660 и H610 - до четырех портов. Думается, что обычным пользователям будет достаточно четырех портов SATA III, если они только не планируют организовывать RAID-массивы.

#intel #alder lake #intel 12-gen #z690 #b660 #h610 #h670
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