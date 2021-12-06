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Asus стал самым дорогим брендом Тайваня в 2021 году
Об этом свидетельствует опрос проведенный среди компаний Тайваня
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 Тайвань является родным регионом для многих брендов и компаний, например, Acer, Gigabyte и, конечно же, TSMC. Однако, согласно последнему опросу Interbrand Best Taiwan Global Brands, в 2021 году Asus снова стала лидером среди всех.

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 Согласно итоговому рейтингу за 2021 год, общая стоимость бренда достигла 1,871 миллиарда долларов, а в годовом исчислении рост составил 23 процента. Помимо того, что компания Asus является одной из самых значимых компаний в компьютерной отрасли, в этом году Asus была удостоена «престижного» титула Interbrand за способность работать в различных направлениях и обладание множеством подразделений.

 Например, это позволило производителю внедрить инновационный форм-фактор Duo из серии ZenBook в свой суббренд Republic of Gamers (ROG) серии Zephyrus, а также разработать новые функции, такие как интегрированный циферблат ProArt Studiobook 16. Это также помогло компании оставаться успешной, несмотря на экономические последствия пандемии Covid-19.

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 Asus также поддерживает разноплановые партнерские отношения с различными организациями, от мебельных брендов до художников, чтобы предлагать новые ценности и новые впечатления, особенно в том, что касается ROG. Кроме того, производитель оборудования заявляет, что он все больше ставит во главу угла такие меры, как использование возобновляемых источников энергии и сокращение выбросов в своих центрах и объектах по всему миру.

#asus #rog #republic of gamers
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