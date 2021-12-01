Следует сказать, что по большому счету смысла заморачиваться нет, если только ради спортивного интереса

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Неделю назад в сети появилась информация о том, что российский модер VIK-on успешно установил 12 ГБ памяти на стандартную видеокарту GeForce RTX 2060. Однако тогда карта не подверглась тщательному тестированию. И вот, спустя неделю видеокарта была всё-таки протестирована. Следует сказать, что модернизированная карта не идентична будущей модели от NVIDIA, поскольку официальная версия видеокарты получит, судя по последним данным, 2176 ядер CUDA, тогда как модифицированная карта имеет только 1920 ядер. Другими словами, модифицированный образец RTX 2060 получил лишь больший объем памяти, но имеет те же частоты и уровень мощности, что и оригинал.

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VIK-on оснастил самоделку модулями Samsung емкостью по 2 ГБ с пропускной способностью 14 Гбит/с, что соответствует скорости исходной модели на 6 ГБ. В тестах, требующих более 6 ГБ памяти, обе карты работают примерно одинаково, с некоторыми колебаниями в районе 0,1% в таких играх, как Far Cry 6. Однако, поскольку модифицированный образец по-прежнему имеет тот же TDP, что и исходная модель, подсистеме памяти стала потреблять больше мощности, что может в некоторой степени ограничить производительность графического процессора. Интересно, что при тестировании модель с 12 ГБ памяти фактически потребляла меньше энергии, чем модель 6 ГБ, например в игре Cyberpunk.

Наверное, самым интересным тестом стал Watch Dogs Legion в разрешении 1080p и настройками Ultra с включенной трассировкой лучей и DLSS. Модифицированная карта показала значительно лучшие результаты по сравнению с моделью 6 ГБ.



