Это относится ко всем моделям, включая GPRO X080 и GPRO X060 от Sapphire

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Испанский ресурс El Chapuzas Informatico недавно обнаружил, что компания Sapphire продает большое количество графических процессоров на архитектуре RDNA2 майнинговым фермерам вне розничных сетей. Две из реализуемых моделей, Sapphire GPRO X080 и GPRO X060, основаны на графических процессорах Navi 22 и Navi 23 XL соответственно. Это те же графические процессоры, которые используются в игровых видеокартах RX 6600 и RX 6700 XT соответственно.

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Но в то время как RX 6700 XT продается по цене более 1300 долларов из-за проблем с поставками, Sapphire продает GPRO X080 оптом фермерам всего за 750 евро. В отчете 3DCentre указано, что карты на архитектуре RDNA2, в том числе карты, построенные на графическом процессоре Navi 22 как X080, продаются по завышенной в два раза относительно рекомендованной розничной цены. Глобальный дефицит действительно является ключевым фактором, но это не единственная причина, по которой потребительские цены на графические процессоры остаются устойчиво высокими. Спекулянты и криптомайнеры сыграли ключевую роль.

Попытка NVIDIA ограничить майнинг с помощью карт линейки LHR, мягко говоря себя не оправдывает, поскольку майнеры находят способы легко обойти ограничение хеширования. Запуск специальной майнинговой линейки CMP от NVIDIA вызывает дополнительные вопросы и также не способствует насыщению рынка видеокартами.

Что касается Sapphire GPRO X080 и GPRO X060, похоже, что они, как и карты CMP, не могут повысить доступность видеокарт для геймеров, а наоборот приводят к их дефициту, ведь для их производства используются GPU, изначально предназначенные для игровых видеокарт. Получается своего рода замкнутый круг. В отличие от NVIDIA, Sapphire даже не афишировала создание и продажу специальных майнинговых карт. GPRO X080 и X060 даже не упоминаются на веб-сайте Sapphire. Согласно источнику El Chapuzas Informatico, единственным способом заполучить эти карты является размещение оптового заказа через частные каналы.

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В настоящее время потребители вынуждены платить вдвое или даже втрое больше рекомендованной розничной цены, чтобы получить вожделенную видеокарту. Для производителей перенаправление чипов на криптофермы может показаться хорошим бизнесом в краткосрочной перспективе, однако долгосрочные последствия для доверия потребителей менее очевидны. В то время как геймеры вынуждены платить баснословные деньги за видеокарты среднего уровня, Sapphire только ухудшает, а не улучшает ситуацию с поставками.