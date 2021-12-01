Испанский ресурс El Chapuzas Informatico недавно обнаружил, что компания Sapphire продает большое количество графических процессоров на архитектуре RDNA2 майнинговым фермерам вне розничных сетей. Две из реализуемых моделей, Sapphire GPRO X080 и GPRO X060, основаны на графических процессорах Navi 22 и Navi 23 XL соответственно. Это те же графические процессоры, которые используются в игровых видеокартах RX 6600 и RX 6700 XT соответственно.
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Но в то время как RX 6700 XT продается по цене более 1300 долларов из-за проблем с поставками, Sapphire продает GPRO X080 оптом фермерам всего за 750 евро. В отчете 3DCentre указано, что карты на архитектуре RDNA2, в том числе карты, построенные на графическом процессоре Navi 22 как X080, продаются по завышенной в два раза относительно рекомендованной розничной цены. Глобальный дефицит действительно является ключевым фактором, но это не единственная причина, по которой потребительские цены на графические процессоры остаются устойчиво высокими. Спекулянты и криптомайнеры сыграли ключевую роль.
Попытка NVIDIA ограничить майнинг с помощью карт линейки LHR, мягко говоря себя не оправдывает, поскольку майнеры находят способы легко обойти ограничение хеширования. Запуск специальной майнинговой линейки CMP от NVIDIA вызывает дополнительные вопросы и также не способствует насыщению рынка видеокартами.
Что касается Sapphire GPRO X080 и GPRO X060, похоже, что они, как и карты CMP, не могут повысить доступность видеокарт для геймеров, а наоборот приводят к их дефициту, ведь для их производства используются GPU, изначально предназначенные для игровых видеокарт. Получается своего рода замкнутый круг. В отличие от NVIDIA, Sapphire даже не афишировала создание и продажу специальных майнинговых карт. GPRO X080 и X060 даже не упоминаются на веб-сайте Sapphire. Согласно источнику El Chapuzas Informatico, единственным способом заполучить эти карты является размещение оптового заказа через частные каналы.
В настоящее время потребители вынуждены платить вдвое или даже втрое больше рекомендованной розничной цены, чтобы получить вожделенную видеокарту. Для производителей перенаправление чипов на криптофермы может показаться хорошим бизнесом в краткосрочной перспективе, однако долгосрочные последствия для доверия потребителей менее очевидны. В то время как геймеры вынуждены платить баснословные деньги за видеокарты среднего уровня, Sapphire только ухудшает, а не улучшает ситуацию с поставками.