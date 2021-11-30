Кроме того, благодаря новым чипам их количество уменьшится в два раза при том же объеме

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

По слухам, Nvidia представит новые модели графических карт Ampere в начале следующего года. Нынешняя топовая видеокарта GeForce RTX 3090 уступит свое место модели RTX 3090 Ti на базе GPU GA102-350 с 10752 ядрами CUDA и более быстрой памятью.

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Оригинальная RTX 3090 оснащена памятью GDDR6X со скоростью 19,5 Гбит/с с чипами объемом 1 ГБ. RTX 3090 Ti будет оснащена видеопамятью Micron GDDR6X с номером MT61K512M32KPA-21U. Это означает, что модули будут иметь скорость 21 Гбит/с, что примерно на 2,5 Гбит/с больше, чем в текущем флагмане компании Nvidia. Кроме того, ожидается, что Nvidia впервые будет использовать чипы емкостью 2 ГБ, что сократит общее количество микросхем памяти до 12.

Уменьшение общего количества модулей памяти вдвое теоретически должно помочь улучшить термические характеристики. Nvidia сможет не использовать металлическую заднюю панель, поскольку все модули могут быть размещены на одной стороне печатной платы.

Однако, нет сомнений, что RTX 3090 Ti будет иметь еще большее энергопотребление. Согласно последним слухам, TDP карты составит 450 Вт, а это на 100 Вт выше чем у RTX 3090 Founders Edition.

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Точный прирост производительности в реальных игровых приложениях, который можно ожидать, довольно трудно угадать. Во-первых, 384-битная шина и новая скорость 21 Гбит/с должны дать в общей сложности пропускную способность памяти 1 ТБ/с (у RTX 3090 этот показатель составляет 936 Гбит/с), что является новым рекордом для любой из карт GeForce. Помимо 10 752 ядер CUDA, GeForce RTX 3090 Ti будет иметь 84 RT ядра, 336 тензорных ядер и 128 ROP. Частоты GPU на данный момент неизвестны. Ожидается, что Nvidia выпустит RTX 3090 Ti в январе наступающего года.