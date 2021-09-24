Это самый высокий показатель среди всех ныне существующих настольных процессоров

В сети появился очередной тест флагманского процессора Intel Core i9-12900K, на этот раз в SiSoftware Sandra. Запись об этом была обнаружена инсайдером @TUM_APISAK.

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Согласно записи Sisoftware, процессор имеет конфигурацию из 8 больших и 8 малых ядер. Однако приложение указывает наличие 32 потоков, так как их реальное количество составляет 24, в связи с отсутствием гиперпоточности малых ядер. Тактовые частоты процессора указаны в виде 4,88 ГГц на 5,2 ГГц и 3,6 ГГц на 4,7 ГГц, что относится к частоте высокопроизводительных и энергоэффективных ядер соответственно.

Помимо процессора Core i9-12900K в тесте участвовала материнская плата ASRock Z690 Phantom Gaming 4 в составе системы ThundeRobot. Это китайская компания, предлагающая как настольные, так и мобильные игровые решения.

Производительность в тестах оказалась не самой впечатляющей. Оценка мультимедийного теста составила 1414 Мпикс/с, что сильно ниже этого показателя у AMD Ryzen 9 5950X, который набирает около 2000 Мпикс/с. Возможно это связано с тем, что ЦП не работал на максимальной частоте, либо энергоэффективные ядра были отключены.

Кроме того, появилась утечка со скриншотами из Cinebench R20 и R23. Всего два дня назад была утечка с производительностью Core i9-12900K более 30 тысяч баллов в многоядерной нагрузке Cinebench R23, но до сих пор не было публикации одноядерных результатов тестирования.

Если скриншот на изображении выше действительно демонстрирует реальную производительность Core i9-12900K, то этот процессор показывает наивысшую одноядерную производительность из всех чипов для настольных компьютеров. Преимущество новинки над AMD Ryzen 9 5950X на архитектуре AMD Zen3 составляет более 20 процентов, а над Core i9-10900K более 40 процентов.



