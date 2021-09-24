Однако в этих телефонах поддержка сетей пятого поколения отсутствует

Компания Huawei официально представила в Китае вторую линейку телефонов на базе чипсета Snapdragon 778G. В отличие от iQOO Z5, Huawei Nova 9 и 9 Pro не имеют подключения с сети 5G, но немного скрасят разочарование с помощью технологии зарядки мощностью 100 Вт в версии 9 Pro, позволяющей зарядить батарею емкостью 4000 мАч всего за 20 минут.

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Младшая версия Nova 9 имеет зарядку 66 Вт и емкость аккумулятора 4300 мАч. Он получил 6,57-дюймовый дисплей, в отличие от Nova 9 Pro, который может похвастаться более крупной матрицей с диагональю 6,72 дюйма. Обе панели произведены по технологии AMOLED, имеют разрешение FullHD+, но только премиальный вариант имеет частоту обновления 120 Гц.

Что касается камер, то оба смартфона имеют 50-мегапиксельный основной датчик, сверхширокоугольный датчик на 8 мегапикселей с углом обзора 100° и двойные 2-мегапиксельные сенсоры. Единственное различие в камерах между Nova 9 и 9 Pro заключается в том, что у первого есть одна селфи-камера, тогда как у второго две фронтальные камеры, каждая из которых имеет 32-мегапиксельный датчик. Работать новые представители линейки Nova будут на системе HarmonyOS 2.0.

Что касается стоимости смартфонов, то Huawei оценила модель Nova 9 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти в 2699 юаней (418 долларов), тогда как версия с 256 ГБ стоит 2999 юаней (464 доллара). Смартфон Nova 9 Pro в комплектации 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопитель стоит 3499 юаней (542 доллара), а вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти стоит 3899 юаней (604 доллара). Теперь будет интересно посмотреть, насколько хорошо Huawei справляется со своими последними устройствами.