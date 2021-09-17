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Via Labs представила устройство VL830, являющееся одним из первых контроллеров USB 4. Это должно позволить производителям периферийных устройств создавать высокоинтегрированные концентраторы USB4, которые смогут конкурировать с концентраторами Thunderbolt 3/4 по более низкой цене.

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Спецификации USB 4 имеют очень длинный перечень и были опубликованы еще в августе 2019 года, почти за год до того, как Intel представила Thunderbolt 4. Тем не менее на рынке имеется множество концентраторов и док станций Thunderbolt 4, совместимых с USB4, но почти никаких «чистых» устройств USB4. Это связано с тем, что Intel сама создает контроллеры TB4 и выпускает их вместе с новыми платформами, тогда как сторонние производители контроллеров USB обычно медлят со своими разработками. Поэтому до сих пор нет разнообразия чипов USB4 на рынке.

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Via Labs является одним из первых разработчиков контроллеров USB, которые предложили совместимый с USB4 контроллер для концентраторов и док станций. VL830 поддерживает один вход USB Type-C со скоростью 40 Гбит/с, пять исходящих портов USB 3.2 Gen 2 (USB Type-A или USB Type-C) и альтернативный режим DisplayPort 1.4 через USB Type-C с поддержкой HBR3.

Компания Via не раскрывает, какой техпроцесс используется в VL830, а лишь сообщает, что чип имеет корпус FCCSP размером 10x10 мм. Стоимость чипа неизвестна, но контроллеры Via Labs обычно дешевле контроллеров от Intel. Таким образом ожидается, что док-станции и концентраторы на базе VL830 будут дешевле, чем контроллеры Thunderbolt 3 или Thunderbolt 4.

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Компания планирует начать поставки своего контроллера VL830 некоторым партнерам в четвертом квартале 2021 года. Если все пойдет по плану, то появление док станций USB4 и многофункциональных адаптеров стоит ожидать в первой половине 2022 года.