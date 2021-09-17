Via Labs представила контроллер VL830 для создания концентраторов и док станций USB4
Via Labs представила устройство VL830, являющееся одним из первых контроллеров USB 4. Это должно позволить производителям периферийных устройств создавать высокоинтегрированные концентраторы USB4, которые смогут конкурировать с концентраторами Thunderbolt 3/4 по более низкой цене.
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Спецификации USB 4 имеют очень длинный перечень и были опубликованы еще в августе 2019 года, почти за год до того, как Intel представила Thunderbolt 4. Тем не менее на рынке имеется множество концентраторов и док станций Thunderbolt 4, совместимых с USB4, но почти никаких «чистых» устройств USB4. Это связано с тем, что Intel сама создает контроллеры TB4 и выпускает их вместе с новыми платформами, тогда как сторонние производители контроллеров USB обычно медлят со своими разработками. Поэтому до сих пор нет разнообразия чипов USB4 на рынке.
Via Labs является одним из первых разработчиков контроллеров USB, которые предложили совместимый с USB4 контроллер для концентраторов и док станций. VL830 поддерживает один вход USB Type-C со скоростью 40 Гбит/с, пять исходящих портов USB 3.2 Gen 2 (USB Type-A или USB Type-C) и альтернативный режим DisplayPort 1.4 через USB Type-C с поддержкой HBR3.
Компания Via не раскрывает, какой техпроцесс используется в VL830, а лишь сообщает, что чип имеет корпус FCCSP размером 10x10 мм. Стоимость чипа неизвестна, но контроллеры Via Labs обычно дешевле контроллеров от Intel. Таким образом ожидается, что док-станции и концентраторы на базе VL830 будут дешевле, чем контроллеры Thunderbolt 3 или Thunderbolt 4.
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Компания планирует начать поставки своего контроллера VL830 некоторым партнерам в четвертом квартале 2021 года. Если все пойдет по плану, то появление док станций USB4 и многофункциональных адаптеров стоит ожидать в первой половине 2022 года.
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