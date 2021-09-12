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Другое

Пользователь Reddit купил видеокарту ASUS GeForce RTX 3080 Ti TUF OC без термопрокладки на VRAM

Что закономерно вызвало сильный нагрев памяти со всеми вытекающими последствиями
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 В последнее время в интернете довольно часто появлялись сообщения о видеокартах, в которых появлялись проблемы с охлаждением чипов памяти в результате брака со стороны производителей. Сегодня стало известно еще об одном подобном случае. Пользователь Reddit под ником kamaloo92 заметил, что его видеокарта ASUS RTX 3080 Ti TUF OC при работе нагревается намного сильнее, чем должна.

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 После разборки системы охлаждения kamaloo92 обнаружил, что на одной стороне пластины, закрывающей чипы памяти, отсутствуют термопрокладки. "Моя RTX 3080 Ti имела очень высокую температуру видеопамяти - почти всегда 110°C, что бы я ни делал. Так что я, наконец, открыл ее, чтобы обнаружить отсутствие термопрокладки на четырех микросхемах видеопамяти. Я предполагаю, что тепловая прокладка каким-то образом упала, прежде чем положить теплоотвод на печатную плату", - написал kamaloo92.

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 После устранения недостатков пользователь сообщил: "Я добавил недостающую прокладку и заменил существующие на всякий случай. Я также добавил дополнительную термопрокладку, как рекомендовано для 3080 TUF, и температура видеопамяти упала до 80°C. Так что я надеюсь, что всё будет хорошо".

 К слову, на том же форуме Reddit неделю назад пользователь obamaprism3 обнаружил дефект термопрокладки, которая должна была быть только на видеопамяти, но также частично покрывала кристалл графического процессора, вызывая перегрев чипа RTX 3080.

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asus geforce rtx 3080 ti rtx 3080 ti
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h2o
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хитро.
Пользователь Reddit купил видеокарту ASUS GeForce RTX 3080 Ti TUF OC без термопрокладки на VRAM
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