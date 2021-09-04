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Семейство процессоров Intel Alder Lake-S для настольных ПК 12-го поколения и линейка материнских плат Z690 станут крупнейшим запуском Intel в этом году. Компания не только представит новую архитектуру и улучшения IPC, но и весь дизайн чипа подвергнется капитальному пересмотру: семейство Core 12-го поколения станет первым ориентированным на рядового потребителя имеющим гибридную архитектуру x86 для настольных ПК.

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Источники подтверждают, что линейка процессоров Intel 12-го поколения Core вместе с материнскими платами Z690 будет доступна 19 ноября. Intel также проведет анонс, в котором сообщит цены, спецификации и показатели производительности своего семейства следующего поколения 27 и 28 октября во время мероприятия «Инновации».

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По правде говоря, процессоры Alder Lake станут не первыми гибридными чипами Intel. Было еще семейство Lakefield, но оно не нашло широкого применения и ограничилось установкой в нескольких ноутбуках. Однако Alder Lake ориентированы как на настольные, так и на мобильные платформы, а также получит функцию планирования и оптимизацию ядра в операционной системе Microsoft Windows 11.

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Процессоры Alder Lake будут использовать архитектуру Golden Cove для производительных ядер и Gracemont для энергоэффективных ядер.Кроме самих процессоров Intel также обновит платформу для настольных ПК, представив чипсеты серии 600 с новым сокетом LGA 1700. Новая серия 600 дебютирует сначала в топовом сегменте с чипсетом Z690. Платформа Z690 также будет поддерживать память DDR5, PCIe Gen 5.0 и несколько новых функций, а также расширенные возможности разгона. Материнские платы на базе чипсета Z690 будут доступны в тот же день, что и настольные процессоры Alder Lake-S. Производители оперативной памяти также подготовились к анонсу и уже представили свою продукцию в розничном сегменте. Флагманские материнские платы Z690 смогут поддерживать память DDR5 со скоростями до 4800 МГц, тогда как более дешевые материнские платы, основанные на массовых и бюджетных чипсетах (H670, B650, H610), сохранят поддержку DDR4-3200.