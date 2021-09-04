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Выход Intel Alder Lake-S 12-го поколения и материнских плат на чипсете Z690 состоится 19 ноября

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 Семейство процессоров Intel Alder Lake-S для настольных ПК 12-го поколения и линейка материнских плат Z690 станут крупнейшим запуском Intel в этом году. Компания не только представит новую архитектуру и улучшения IPC, но и весь дизайн чипа подвергнется капитальному пересмотру: семейство Core 12-го поколения станет первым ориентированным на рядового потребителя имеющим гибридную архитектуру x86 для настольных ПК.

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 Источники подтверждают, что линейка процессоров Intel 12-го поколения Core вместе с материнскими платами Z690 будет доступна 19 ноября. Intel также проведет анонс, в котором сообщит цены, спецификации и показатели производительности своего семейства следующего поколения 27 и 28 октября во время мероприятия «Инновации».

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 По правде говоря, процессоры Alder Lake станут не первыми гибридными чипами Intel. Было еще семейство Lakefield, но оно не нашло широкого применения и ограничилось установкой в нескольких ноутбуках. Однако Alder Lake ориентированы как на настольные, так и на мобильные платформы, а также получит функцию планирования и оптимизацию ядра в операционной системе Microsoft Windows 11.

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 Процессоры Alder Lake будут использовать архитектуру Golden Cove для производительных ядер и Gracemont для энергоэффективных ядер.Кроме самих процессоров Intel также обновит платформу для настольных ПК, представив чипсеты серии 600 с новым сокетом LGA 1700. Новая серия 600 дебютирует сначала в топовом сегменте с чипсетом Z690. Платформа Z690 также будет поддерживать память DDR5, PCIe Gen 5.0 и несколько новых функций, а также расширенные возможности разгона. Материнские платы на базе чипсета Z690 будут доступны в тот же день, что и настольные процессоры Alder Lake-S. Производители оперативной памяти также подготовились к анонсу и уже представили свою продукцию в розничном сегменте. Флагманские материнские платы Z690 смогут поддерживать память DDR5 со скоростями до 4800 МГц, тогда как более дешевые материнские платы, основанные на массовых и бюджетных чипсетах (H670, B650, H610), сохранят поддержку DDR4-3200.

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Теги

intel процессоры alder lake alder lake-s intel 11-gen процессоры intel
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Auroson1c
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Продажи процессоров Intel Alder Lake-S и материнских плат Z690 начнутся 19 ноября
Сережа Кемпель
01:00
Куда понесут видеокарты майнеры?))) Да на другую монету))) Прям дикий автор, думает кроме эфира ничего нет
Остановка добычи Эфира состоится в 2021 году, но эффективность стейкинга Ethereum 2.0 не превысит 5%
wwr222
01:00
При чем тут твои "истории"? Речь про то,что с Аликом надо быть очень аккуратным.По возможности-не связываться.А берут там процессоры обоих фирм.
Покупка инженерного образца процессора Intel это лотерея
wwr222
00:58
Не пиши под кайфом.Нихрена не понятно.
Покупка инженерного образца процессора Intel это лотерея
wwr222
00:57
Уже под димедролом?
Покупка инженерного образца процессора Intel это лотерея
Slow Mo
00:42
Цифровое фото собаки породы Сиба-ину с криптовалюты Догикоин продали за 47 400 000 долларов
Drukalo
00:41
Интересно как я понял сжигают награду майнеров, тоисть добитую из ничего, так чего он ростет общая масса оборота не меняеться, как по мне хайповая спекуляция
В сети Эфира сожгли валюты на сумму $730 млн-курс монеты достиг $4000, увеличив доходность майнинга
32Влад32
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Ну так заполняй быстрее.
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Михаил
00:38
Я не король скорости и не для таких собираю. Среди обычного народа есть те кто детям пк собирает на атлонах 250. Понятно тебе Имея по три квартиры и кучу детей. За много лет моей работы не было ни одн...
Покупка инженерного образца процессора Intel это лотерея
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