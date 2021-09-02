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Как вы помните, полтора месяца назад в сети появилась информация, что видеокарты EVGA GeForce RTX 3090 массово стали выходить из строя при игре в New World от Amazon. Изначально причиной считали контроллер вентилятора. После нескольких недель расследования и тщательного тестирования двух десятков карт GeForce RTX 3090 EVGA заявила, что нашла основную причину проблемы.

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Напомню, что в игре была необычно высокая частота кадров в главном меню, из-за чего многие карты выходили из строя или даже полностью выходили из строя. В обсуждениях, посвященных этой проблеме, чаще всего упоминались карты RTX 3090 от EVGA. Как выяснилось, это была редкая проблема с пайкой, которая была обнаружена EVGA после рентгеновского анализа поврежденных карт. Сообщается, что эта проблема затронула только карты, выпущенные в 2020 году.

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"Все карты были выпущены в 2020 году. Согласно рентгеновскому анализу, они, как представляется, имеют плохое качество изготовления при пайке цепей MOSFET. Компания отказалась сообщить, сколько конкретно карт GeForce RTX 3090 было продано, но сообщила, что их количество менее 1% от общего числа", - сказал Гордон Ма Унг из PC World.