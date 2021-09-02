Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Причиной выхода из строя карт EVGA RTX 3090 в игре New World стала проблема с пайкой

Такую информацию сообщает PC World
[ ] для раздела Блоги
+
Цены RTX 3060 пошли вниз с падением криптовалют
Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Как вы помните, полтора месяца назад в сети появилась информация, что видеокарты EVGA GeForce RTX 3090 массово стали выходить из строя при игре в New World от Amazon. Изначально причиной считали контроллер вентилятора. После нескольких недель расследования и тщательного тестирования двух десятков карт GeForce RTX 3090 EVGA заявила, что нашла основную причину проблемы.

реклама

 Напомню, что в игре была необычно высокая частота кадров в главном меню, из-за чего многие карты выходили из строя или даже полностью выходили из строя. В обсуждениях, посвященных этой проблеме, чаще всего упоминались карты RTX 3090 от EVGA. Как выяснилось, это была редкая проблема с пайкой, которая была обнаружена EVGA после рентгеновского анализа поврежденных карт. Сообщается, что эта проблема затронула только карты, выпущенные в 2020 году.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упада на порядок
3060 MSI Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

 "Все карты были выпущены в 2020 году. Согласно рентгеновскому анализу, они, как представляется, имеют плохое качество изготовления при пайке цепей MOSFET. Компания отказалась сообщить, сколько конкретно карт GeForce RTX 3090 было продано, но сообщила, что их количество менее 1% от общего числа", - сказал Гордон Ма Унг из PC World.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 4.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

evga geforce rtx 3090 rtx 3090 evga geforce rtx 3090
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AC86U
+
Days Gone: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
+
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming (ROG-Strix-RX6600XT-O8G-Gaming)
4
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
18
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: август 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8
Обзор видеокарты MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X
19
Biomutant: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
9
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
35
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
42
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
5

Интересные материалы

Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 35
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 42
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эфир подорожал до 3400 долларов, но доходы майнеров падают из-за увеличения сложности добычи
+
CD Projekt RED понизила графику в Cyberpunk 2077, чтобы выпустить меньше патчей и обновлений
+
Свежесозданный клон DogeCoin - криптовалюта WifeDoge выросла на 915% за сутки
+
Windows 11 выйдет 5 октября
+
Легендарная The Elder Scrolls IV: Oblivion получила более 200 модификаций и трассировку лучей в 4К
1
Хакеры научились взламывать видеокарты AMD и NVIDIA используя новое вредоносное ПО
+
Разработчики Dead Space Remake показали изменения в сравнении с оригиналом
+
Илон Маск подшутил над OnlyFans на фоне новых правил
+
Более часа геймплея Far Cry 6: стрельба, управление вертолётом и кастомизация оружия
9
Рост цен на видеокарты в РФ остановился, а GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3080 Ti снова дешевеют
+
Польский магазин предложил покупателю выдать RTX 3060 LHR вместо оплаченной RTX 3070
+
Ростовская область и новые грузовики: что ждёт фанатов SnowRunner в рамках второго года поддержки игры
1
Крупная партия видеокарт серии Radeon RX 6000 оказалась в руках майнеров
+
Варвар — герой нового трейлера Diablo II: Resurrected
5
В Origin проходит бесплатная раздача DLC «Во имя Царя» для Battlefield 1
+
Над Cyberpunk 2077 будут работать моддеры The Witcher 3: Wild Hunt
4
Польский магазин вместо предзаказанных видеокарт RTX 3070 предлагает RTX 3060 за ту же сумму
6
Представлен мод для разъема HDMI в консоли Sony PS4
+
Опубликован официальный список смартфонов Samsung, которые скоро получат Android 12 на One UI 4.0
+
Китайский летательный аппарат способен на электротяге подниматься на высоту до километра
+

Популярные статьи

5 причин, почему Windows 7 мне нравится гораздо больше, чем Windows 10
+
В ожидании DDR5 или каким будет NextGen
51
Покупаем криптовалюту правильно - первые шаги на бирже Бинанс
+
Собрал тихий системник для средних задач
+
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming (ROG-Strix-RX6600XT-O8G-Gaming)
4
Days Gone: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
+
Tomb Raider: сильная и независимая
+
Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AC86U
+
Домашний Wi-Fi роутер вполне способен стать врагом вашего здоровья
+

Сейчас обсуждают

Иван Бородин
16:02
Пофакту серия игр skyrim, какая уже часть переиздается, 10ая уже вроде
NexusMods удалили с сайта модификацию, запрещающую играть в Skyrim
cyberwolf
16:00
Привет с 2021 года
Как купить Bitcoin
Кеша
15:59
Это как в анекдоте парень идет к нему мусор подходит что у тебя в сумке. он говорит винчестер. мусор насторожился подумал оружие. а оказался жесткий диск :-)
В ожидании DDR5 или каким будет NextGen
Эдуард
15:56
М-да, а если у бабушки был бы х[уй то она была бы дедушка
Доходы майнеров продолжают снижаться, а вложения в GeForce RTX 3080 можно вернуть за 13 месяцев
Даниил Любимый
15:55
2080 суп. Метро исходус enhanced edition с лучами и длсс выглядит офигенно, фпс не особо отличается от отключённого
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
Владимир Вольский
15:55
Это конечно хорошо что игра отечественная. И что качество явно выше среднего. Но крайне обидно что разработчики спорыми механиками отсекли львиную часть фанатов жанра. 4 раза или больше пытался поигр...
Тираж отечественной Pathfinder Kingmaker спустя почти три года перевалил за миллион копий
ArcheryTxs
15:50
Хехе...это когда купил в ДНСе за 42 на "волне" распродажи по РРЦ)))
Польский магазин вместо предзаказанных видеокарт RTX 3070 предлагает RTX 3060 за ту же сумму
toottaa
15:49
проблема наличия этих телефонов опять будет
Стали известны полные характеристики Meizu 18s и 18s Pro: Snapdragon 888, камера на 64 Мп
DiLouk
15:49
Запускал я как-то Обливион с большим модпаком. Об оптимизации там вообще никто не думает, люто тормозит на довольно хорошем железе. Даже в этом видео жуткие тормоза. Сколько там, 15 fps?
Легендарная The Elder Scrolls IV: Oblivion получила более 200 модификаций и трассировку лучей в 4К
Фёдор Деркачев
15:48
Чувак не позорься
Российские модули МКС в критическом положении – трещины появились в нескольких отсеках и расширяются
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем