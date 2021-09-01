AMD Instinct MI200 получит 110 вычислительных модулей
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Сегодня сайт Coelacanth-Dream опубликовал сообщение, указывающее на возможную конфигурацию будущего ускорителя AMD на базе процессора Aldebaran. Этот графический процессор использует архитектуру CDNA2 и носит внутреннее кодовое имя GFX90A, это указывает на то, что он является производным от архитектуры GFX 9th Family.
В списке кода перечислены модели: GFX906_60, GFX908_120 и GFX90A_110, которые являются картами Instinct MI60, Instinct MI100 и флагманским ускорителем следующего поколения соответственно. Здесь важны числа, привязанные к идентификаторам архитектуры GPU. 60 обозначает 60 вычислительных единиц MI60, а 120 обозначает 120 вычислительных единиц для Instinct MI100. Таким образом, 110 будет конфигурацией MI200. То есть, графический ускоритель будет иметь 110 вычислительных блоков, что на 10 меньше, чем у Arcturus.
Очевидно, что такое количество вычислительных блоков не является максимальной конфигурацией графического процессора, а их некоторое количество заблокировано специально, либо по причине брака. По слухам, полная конфигурация графического процессора Aldebaran имеет 128 вычислительных блоков.
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Неизвестно, планирует ли AMD удвоить количество ядер FP32 в архитектуре CDNA2, но если предположить, что они это сделают, то при теоретической частоте графического процессора 1500 МГц ускоритель будет иметь производительность вычислений с одинарной точностью 42,2 TFLOP, что в 1,82 раза больше, чем у MI100. Если это не так, то MI200 должен иметь тактовую частоту не менее 1650 МГц, чтобы достичь той же пропускной способности FP32 в 23 TFLOP.
В случае ускорителей HPC, таких, как MI200, производительность FP64 гораздо важнее. Согласно предыдущим утечкам, MI200 должен обеспечивать полноскоростную производительность FP64, что означает удвоение или учетверение производительности по сравнению с MI100, в зависимости от архитектуры.
Запуск MI200 должен состояться уже в текущем году. Это будет первый графический процессор AMD с дизайном MCM. Он также получит память стандарта HBM2e в количестве 128 ГБ.
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