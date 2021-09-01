Телевизоры Redmi Max 86 и Redmi Max 98 стали на 300 долларов дешевле в Китае
Гигантский смарт-телевизор Redmi Max 98 в настоящее время продается в Китае по цене всего 17 999 юаней (около 2785 долларов США). Первоначально 98-дюймовый телевизор получил стоимость 19 999 юаней (3094 доллара США), поэтому потенциальные покупатели получают щедрую скидку в размере 2 000 юаней (309 долларов США). Это разумный шаг со стороны Xiaomi, поскольку рынок телевизоров такого размера ограничен, и борьба за потребителей стоит весьма остро.
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Кроме того, Xiaomi вернула ценник на смарт-телевизор Redmi Max 86 до его стартовой цены в 7999 юаней (1237 долларов США). Китайский производитель поднял цену на 86-дюймовый телевизор вскоре после его выпуска до 9 999 юаней (1547 долларов США), по-видимому, из-за проблем с поставками деталей, необходимых для телевизора.
И Redmi Max 98, и Redmi Max 86 имеют панели разрешением 4K, а Redmi Max 86 может похвастаться наличием порта HDMI 2.1. Телевизор меньшего размера, возможно, является более привлекательной моделью, поскольку у него более высокая частота обновления в 120 Гц, более мощные динамики (2x 12,5 Вт против 2x 8 Вт) и более быстрый, хотя и старый процессор на архитектуре Cortex A55.
Естественно, что указанные цены справедливы для китайского рынка, а стоимость телевизоров на других площадках будет выше. Кроме того, доступность телевизоров может быть ограничена на рынках других стран и регионов.
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