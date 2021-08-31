Смартфоны серии Pixel 6 будут поддерживать беспроводную зарядку мощностью 23 Вт
В конце текущего года компания Google готовит к выходу смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Смартфоны отойдут от традиционного дизайна и спустя несколько лет получат серьезные изменения внешнего вида. Однако Google не спешит делиться спецификациями Pixel 6 и Pixel 6 Pro, поскольку хочет сохранить интригу перед запуском. Однако, некоторая информация просачивается на просторы Интернета.
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Например, сегодня Макс Вайнбах из Android Police, отметил, что оба смартфона серии Pixel 6 будут поддерживать беспроводную зарядку мощностью до 23 Вт. Это далеко не рекордные показатели среди производителей смартфонов, но все же приятно видеть, что со стороны Google в данном направлении наметился прогресс. Например, Pixel 4 и Pixel 5 имеют скорость беспроводной зарядки 10 Вт.
Повышение скорости беспроводной зарядки стало возможным благодаря новой подставке Google Pixel 23 Вт. Что касается проводной зарядки, то серия Google Pixel 6 будет поддерживать скорость до 33 Вт. Стоит сказать о существовании вероятности того, что Google может последовать примеру Apple и Samsung и не включать блок питания в розничную комплектацию.
Что касается дизайна, то самым значительным изменением станет новая задняя панель. Она имеет горизонтальный модуль с датчиками камер. Кроме того, смартфоны будут работать на собственном чипе Tensor.
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