Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX протестирован в Agisoft MetaShape
Похоже, что появившаяся 26 августа новость о скором выходе новых процессоров серии AMD Ryzen Threadripper 5000 под кодовым названием Chagall является правдивой, поскольку новые свидетельства существования грядущих процессоров начинают появляться на различных сайтах.
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Доказательства того, что AMD уже тестирует платформу, появились на специализированных сайтах. Последние тесты взяты с сайта Puget System, на котором записан результат тестирования в Agisoft MetaShape 10 процессора Threadripper PRO 5995WX. К сожалению, скудная база данных Puget не позволяет сравнить полученный результат с другими процессорами, а просто показывает баллы, как они есть.
Кроме результатов тестирования, эта утечка раскрыла кодовое название эталонной платформы AMD - Sharkstooth-CGL. Это тестовая материнская плата WRX80 для серии PRO, и неясно, используется ли то же кодовое имя для серии процессоров не-PRO, которая еще не появилась ни в одной утечке.
Хотя процессоры AMD Chagall не получат моделей с большим количеством ядер, серия сосредоточится на обновлении микроархитектуры до Zen3. Серия Threadripper 5000 должна быть совместима с существующими материнскими платами TRX80 и WRX80, а её выход ожидается в четвертом квартале 2021 года.
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