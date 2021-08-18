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Intel недавно объявила, что готовящиеся к выпуску игровые видеокарты Xe-HGP будут представлены под брендом Arc, включая Xe-HPG DG2 первого поколения под кодовым названием Alchemist. Хотя Intel еще не продемонстрировала графических процессоров Arc вживую, ее видео тизер указывает на возможную конструкцию с двумя слотами и двумя кулерами.

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Intel опубликовала в Твиттере видеоролик с демонстрацией новых видеокарт созданных из тысячи дронов, раскрывающий бренд Arc. На видео дроны, образуют контур настольной видеокарты, который указывает на дизайн с двумя слотами и двумя вентиляторами.

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Еще в апреле на YouTube-канале Moore's Law is Dead опубликовали информацию об инженерном образце настольной карты Arc Alchemist DG2. Интересно, что визуализация из дронов, опубликованная Intel, также похожа на эту карту вплоть до изгибов на кожухе и наличия двух 9-лопастных вентиляторов. Хотя Intel официально не представила никаких спецификаций, вполне вероятно, что этот дизайн карты к настоящему времени окончательно утвержден.

Moore's Law is Dead также указал, что инженерный образец относится к варианту DG2-512 с 4096 ядрами и 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 с TDP 275 Вт. Предполагается, что эта модель с 512 EU потенциально сможет конкурировать с Nvidia GeForce RTX 3070 и AMD Radeon RX 6800. Карты следующего поколения AMD RDNA 3 и Nvidia Lovelace ожидаются только к концу 2022 года, так что у Intel будет достаточно времени, чтобы доказать свою конкурентоспособность, если запуск Arc состоится в начале 2022 года.

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Вице-президент Intel по графике Антон Капланян написал в Твиттере, что Intel Arc предлагает полную поддержку DirectX 12 Ultimate, включая высокопроизводительную трассировку лучей, обратную связь сэмплера, шейдинг с переменной скоростью и нейронный суперсэмплинг. Это подтверждает, что, в отличие от AMD и Nvidia, Intel будет полагаться на искусственный интеллект для выполнения математических вычислений с суперсэмплингом.

Капланян также подтвердил, что суперсэмплинг Intel обеспечит качественную визуализацию по более низкой цене. Что именно это означает, пока остается загадкой. При этом Раджа Кодури ранее заявлял, что Intel также открыта для реализации AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) на своих будущих видеокартах.