AMD Radeon RX 7600, RX 7500 и RX 7400 получат 6-нм графические процессоры Navi 2X
Сегодня в сети появилась информация от известного инсайдера Greymon55, согласно которой компания AMD планирует выпустить обновленные графические процессоры серии Navi 2X, применив при их изготовлении новый 6 нм технологический процесс. Хотя названия видеокарт или графических процессоров не называются, считается, что чипы Navi 22 и Navi 23 могут быть повторно использованы при производстве моделей от Radeon RX 7600 и ниже. Более тонкий техпроцесс позволит повысить производительность графических процессоров благодаря более высоким тактовым частотам, а также уменьшить энергопотребление.
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Чип AMD Navi 22 включает 2560 потоковых процессоров и может стать хорошим выбором для таких моделей видеокарт как Radeon RX 7500 новой серии. Инсайдер ранее утверждал, что серия графических процессоров Navi 4X на основе микроархитектуры RDNA4 может предлагать больше моделей графических процессоров, чем серия Navi 3X. На данный момент в серии графических процессоров Navi 3X ожидается три модели: Navi 31, Navi 32 и Navi 33.
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