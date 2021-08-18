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AMD Radeon RX 7600, RX 7500 и RX 7400 получат 6-нм графические процессоры Navi 2X

Такую информацию обнародовал инсайдер Greymon55
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 Сегодня в сети появилась информация от известного инсайдера Greymon55, согласно которой компания AMD планирует выпустить обновленные графические процессоры серии Navi 2X, применив при их изготовлении новый 6 нм технологический процесс. Хотя названия видеокарт или графических процессоров не называются, считается, что чипы Navi 22 и Navi 23 могут быть повторно использованы при производстве моделей от Radeon RX 7600 и ниже. Более тонкий техпроцесс позволит повысить производительность графических процессоров благодаря более высоким тактовым частотам, а также уменьшить энергопотребление.

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 Чип AMD Navi 22 включает 2560 потоковых процессоров и может стать хорошим выбором для таких моделей видеокарт как Radeon RX 7500 новой серии. Инсайдер ранее утверждал, что серия графических процессоров Navi 4X на основе микроархитектуры RDNA4 может предлагать больше моделей графических процессоров, чем серия Navi 3X. На данный момент в серии графических процессоров Navi 3X ожидается три модели: Navi 31, Navi 32 и Navi 33.

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amd radeon navi navi 23 navi 22 navi 31 navi 33 navi 3x radeon rx 7000 navi 32
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Почему же, теперь и гигант Интел подтянулся на этот рынок, Амд уже ничего здесь не светит, это было ожидаемо.
AMD Radeon RX 7600, RX 7500 и RX 7400 получат 6-нм графические процессоры Navi 2X
ev_rus
17:24
Там у них достижение получается только в 6 нм техпроцессе. Те же 128 бит память гумно, и максимум в линейке 256 бит. При этом архитектура на лучи будет лишь улучшенная, тогда когда у НВ она будет уже ...
AMD Radeon RX 7600, RX 7500 и RX 7400 получат 6-нм графические процессоры Navi 2X
Просто Хомяк
17:22
Покупательная способность падает, но видеокарт не хватает — логично.
Началом массового производства следующего поколения GPU NVIDIA инсайдеры считают середину 2022 года
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