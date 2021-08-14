Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Смартфон Black Shark 5 с процессором Snapdragon 888+ находится в разработке

Такую информацию сообщает известный инсайдер
[ ] для раздела Блоги
+
3070 Ti MSI - цена упала на порядок
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Следующий смартфон серии Black Shark от Xiaomi появился в сертификационных документах, это указывает на то, что выпуск может состояться в довольно близкой перспективе. Однако, следует иметь в виду, что смартфоны Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro были выпущены только в марте текущего года, поэтому довольно странно видеть признаки выхода Black Shark 5.

реклама

 Известный инсайдер Digital Chat Station обнаружил запись о смартфоне Black Shark 5, содержащей также номер модели KTUS-A0. Инсайдер также сообщил, что смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 888+ и получит проводную зарядку мощностью 100 W. Однако, последнее утверждение о мощности зарядки странно, поскольку актуальный нынче Black Shark 4 поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, вероятно, что новинка так же будет обладать подобным устройством зарядки аккумулятора, если не больше.

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 снова в продаже
-22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
3090 дешево в XPERT.RU
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

 Возможно, что ранняя регистрация Black Shark 5 вовсе не означает его ближайшего анонса и выхода в продажу, и смартфон официально появится в 2022 году. Но тогда возникает вопрос о чипсете в смартфоне, так как наверняка в 2022 году флагманские смартфоны будут комплектоваться следующим поколением чипсетов от Qualcomm. Смартфоны серии Black Shark довольно не плохо продаются, они предлагают отличную производительность, а также качественные дисплеи с высоким разрешением и частотой обновления, которые идеально подходят для любителей мобильных игр.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi snapdragon 888 black shark black shark 4 black shark 4 pro
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Wave
6
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi XD6
7
Far Cry 5: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
11
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
40
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 280R
19
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
7
Обзор телефона Philips Xenium E185
27
F1 2020: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование моноблока ASUS Zen AiO 24 M5401WUA
6
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
15

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 45
Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 27
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 33
Far Cry New Dawn: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6 августа 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3080 LHR со скидкой до 40 000 рублей
60
Появление видеокарт Radeon RX 6600 XT по рекомендованным ценам стало возможным за счёт субсидий
18
Хардфорк London сделал майнеров Эфира беднее на 18%, а вереди Shanghai и Ethereum 2.0
20
Polaris возвращается в двухчиповой Radeon RX 570 для майнинга — 60 мегахешей в Ethash
23
Подорожание Эфира привело к росту цен на видеокарты в магазинах РФ – GeForce 3060 прибавила 6000 р
26
Доходность майнинга Эфира на видеокартах снижается несмотря на рост цены на криптовалюту
106
Производительность DDR5-4800 и DDR4-3200 позволяют сравнить тесты Alder Lake-S в UserBenchmark
26
Журналист создал криптовалюту Idiot Coin и прославился, а инвесторы уже вкладываются в новый токен
42
Как выглядит Cyberpunk 2077 в разрешении 4K и с установленными 50 модификациями — смотрим видео
23
Xiaomi POCO F3 GT начал испытывать проблемы с перегревом после обновления MIUI 12.5
2
Эрмитаж запретил фронтмену Rammstein Тиллю Линдеманну продавать NFT-токены с картинами музея
6
Хакеры научились майнить криптовалюту Monero с помощью удалённой установки Telegram
4
Незнакомца на крыше в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 озвучил Леонид Захарченко
13
AMD готова представить ускорители с архитектурой CDNA 2 к концу года
18
GIGABYTE официально отзывает опасные блоки питания GP-P850GM и GP-P750GM
19
Украинский студент доказал, что Twitter обрезает темнокожих на фото и получил за это 3 500$
18
Стали известны даты проведения крупных сезонных распродаж в Steam до конца года
1
Названа рекомендованная рублёвая розничная цена Radeon RX 6600 XT
11
CD Projekt RED попросили пользователей не донимать сообщениями о Cyberpunk 2077
5
Видеокарта Radeon RX 6600 XT из DNS появилась на Авито с небольшой переплатой в 4000 рублей
30

Популярные статьи

О бесплатных радиомайнерах для добычи криптовалюты Helium
24
Распродажа: пожизненная лицензия на Windows 10 всего лишь за 930 рублей
Выжимаем +19 % FPS в Ведьмак 3: Дикая охота на бюджетной видеокарте в 1080p
34
Far Cry 5: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
11
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi XD6
7
IP-камера Longse LS-IP100/40: Обзор, тесты и разборка
2
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Wave
6

Сейчас обсуждают

RISKWARE
23:40
>А кстати, такой вопрос: если лучи упрощают разработку. почему в нек. играх их добавляют значительно позже релиза? Дум, например. Потому что разрабатывались с прицелом на отсталые системы типа консо...
Сравнение Radeon RX 6600 XT vs RX 5700 XT от канала Benchmark показало примерное равенство
Evgeniy Som
23:36
Да уж даун конкретный. И чего ты там сопоставил не поделишься нубилойдище? ))) Давай покажи на чем амд может производить, чтобы насытить рынок и где есть свободные мощности. Откуда вообще такие дегене...
Сравнение Radeon RX 6600 XT vs RX 5700 XT от канала Benchmark показало примерное равенство
Женя Витязь
23:35
А что им остается, если большинство сидит на 1080 мониках, поэтому и нет начального уровня карты за 100$ уже 2 поколения, а то ее большинству хватит и что тогда делать компаниям:)
Сравнение Radeon RX 6600 XT vs RX 5700 XT от канала Benchmark показало примерное равенство
Reqder
23:33
Боюсь вы совершенно не мыслитель в экономики. Принцип пирамиды основан на обмане всех вкладчиков. Им платят не фантиками а валютой. И в какой то момент всех кидают. В данном случае никакого обмана нет...
Доходность майнинга Эфира на видеокартах снижается несмотря на рост цены на криптовалюту
terenty79
23:32
Ну нету у меня видеокарты, и не будет уже, ну что поделаешь, переживем и это.
Китайские магазины подняли цены на видеокарты на фоне подорожания Эфира и Биткоина
terenty79
23:28
я не знаю, что там у последних nvidia с ютубом да в 4к, но я знаю, что модуль кодинга-декодинга видео у амудешников полное говно. он из видеокарты в видеокарту такой каличный у них кочует, почти без и...
Новый драйвер AMD Adrenalin снизил энергопотребление видеокарт RDNA 2 при просмотре YouTube видео
Зю
23:26
ахаха
Поиграть в интерфейс Windows 11 можно прямо в браузере, ничего не скачивая и не устанавливая
VRoman
23:23
Предоставленная фотка говорит прекрасно показывает видимость рекламы с Земли. ;-) Если они хотят делать чтобы видно было только со стриминговой площадки, то пусть там и вливают свою рекламу в браузер...
Илон Маск запустит космический билборд
Bryant333
23:17
Crysis Trilogy был куплен за 360 рублей на распродаже несколько лет назад. Титанфол 2 был куплен за 200 на распродаже 2 года назад. В общем данная распродажа ни о чем. Завышены цены, хотя и доллар ска...
В Steam распродажа шутеров от EA: игры серий Battlefield, Crysis и Titanfall со скидками до 75 %
Зеновий Радеонович
23:15
очень красиво, вот в РДР просто загляденье, пардон, он же без лучей. Асасины еще красивые, ой, тоже не то. Plague tale и Senua шикардос просто. Ой, они ж ведь тоже без лучей. Ну, ты понял. это еще есл...
Сравнение Radeon RX 6600 XT vs RX 5700 XT от канала Benchmark показало примерное равенство
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем