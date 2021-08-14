Смартфон Black Shark 5 с процессором Snapdragon 888+ находится в разработке
Следующий смартфон серии Black Shark от Xiaomi появился в сертификационных документах, это указывает на то, что выпуск может состояться в довольно близкой перспективе. Однако, следует иметь в виду, что смартфоны Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro были выпущены только в марте текущего года, поэтому довольно странно видеть признаки выхода Black Shark 5.
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Известный инсайдер Digital Chat Station обнаружил запись о смартфоне Black Shark 5, содержащей также номер модели KTUS-A0. Инсайдер также сообщил, что смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 888+ и получит проводную зарядку мощностью 100 W. Однако, последнее утверждение о мощности зарядки странно, поскольку актуальный нынче Black Shark 4 поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, вероятно, что новинка так же будет обладать подобным устройством зарядки аккумулятора, если не больше.
Возможно, что ранняя регистрация Black Shark 5 вовсе не означает его ближайшего анонса и выхода в продажу, и смартфон официально появится в 2022 году. Но тогда возникает вопрос о чипсете в смартфоне, так как наверняка в 2022 году флагманские смартфоны будут комплектоваться следующим поколением чипсетов от Qualcomm. Смартфоны серии Black Shark довольно не плохо продаются, они предлагают отличную производительность, а также качественные дисплеи с высоким разрешением и частотой обновления, которые идеально подходят для любителей мобильных игр.
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