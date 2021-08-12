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В настоящее время, по утверждению Huawei, операционная система HarmonyOS 2.0 уже доступна на более чем 65 устройствах. Теперь компания начала добавлять новые функции в свою новую операционную систему. В частности, Huawei включила многокамерную съемку видео в версии 2.0.0.166, которая доступна для некоторых флагманских телефонов. Обновление в настоящее время доступно только для смартфонов, использующихся на территории Китая.

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Согласно информации Huawei Central, новая функция позволяет одновременно подключать несколько устройств на HarmonyOS при условии, что они подсоединены к одной сети Wi-Fi. После подключения пользователь может записывать видео с разных точек зрения посредством одного устройства, используя приложение камеры.

В качестве альтернативы можно использовать смартфон в качестве пульта дистанционного управления камерой для другого устройства. Кроме того, обновление версии 2.0.0.166 включает новый виджет, который позволяет размещать файлы на главном экране. Также Huawei добавила возможность вызова центра уведомлений, проводя пальцем влево или вправо из приложения. Согласно заявлению Huawei Central, HarmonyOS 2.0 версии 2.0.0.166 также улучшает безопасность системы.