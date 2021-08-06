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Компания Valve предоставила некоторым представителям СМИ опробовать свою портативную консоль Steam Deck. Поэтому впервые появилась возможность узнать об игровых возможностях консоли подробнее. Среди приглашенных был Линус Себастьян из Linus Tech Tips и представитель Tom’s Hardware.

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Для начала стоит напомнить технические характеристики Steam Deck. За работу устройства отвечает APU AMD Van Gogh на архитектуре Zen2. APU имеет 4 физических ядра с тактовой частотой до 3,5 ГГц. За графическую производительность в новом APU AMD отвечает iGPU на архитектуре RDNA2. По сообщению Valve, процессор имеет 8 вычислительных блоков с тактовой частотой до 1,6 ГГц. Устройство оснащено дисплеем с разрешением 1280 × 800 пикселей, которого будет достаточно для большинства игр, учитывая довольно высокую мощность графического процессора.

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Линус Себастьян протестировал консоль в игре Doom Eternal и сравнил показатели производительности с консолью Aya Neo, также работающей на процессоре с архитектурой Zen2, но с более старым графическим процессором Vega. В одинаковых игровых сценах и настройках игровая консоль от Valve показывает 59 кадров в секунду, что значительно превышает показатель Aya Neo с её 37 кадрами в секунду. Разница в производительности таким образом составляет 59,4%.

Сейчас на рынке представлены четыре основных портативных игровых консоли: Aya Neo на базе процессора AMD Ryzen 5 4500U со встроенной графикой Vega, One XPlayer на базе новейшего процессора Intel Tiger Lake и графикой Xe-LP и две разновидности Nintendo Switch.

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Steam Deck станет пятой консолью, которая может быть отличным выбором для людей, предпочитающих платформы с открытым исходным кодом, и для тех, у кого есть коллекция игр в Steam. Разработчики программного обеспечения уже проявили интерес к открытому исходному коду Steam Deck, который должен позволить установку сторонних приложений.

Консоль доступна для предварительного заказа по цене от 399 долларов за наименее оснащенную модель.