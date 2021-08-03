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До мероприятия Samsung Galaxy Unpacked осталось всего восемь дней. На нем южнокорейский гигант представит множество новых устройств. Информация о всех устройствах практически полностью известна благодаря многочисленным утечкам, раскрывающим дизайн и технические характеристики. Но некоторые спецификации остаются или оставались неизвестными.

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Сегодня была снята завеса тайны со спецификаций умных часов Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic. За это стоит благодарить ресурс WinFuture. Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic во многом схожи с точки зрения аппаратного обеспечения, различаются только дизайном, размером и материалом. Согласно новой утечке, Galaxy Watch 4 будут доступны в двух размерах: 40 мм и 44 мм, а модель Classic получит размеры: 42 мм и 46 мм.

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Обе модели будут оснащены AMOLED дисплеем с защитой Gorilla Glass DX и разрешением 450 x 450 пикселей. За работу Galaxy Watch 4 будет отвечать собственный чипсет Samsung Exynos W920. Также часы получат 1,5 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Серия Galaxy Watch 4 будет предлагать широкий выбор функций отслеживания физической активности, включая отслеживание сердечного ритма и электрокардиограмму (ЭКГ), мониторинг уровня кислорода в крови, отслеживание сна, автоматическое отслеживание тренировок и многое другое.

В более крупных моделях будет установлена батарея емкостью 361 мАч, а в мелких - батарея емкостью 247 мАч. Заявленное время автономной работы составляет до 7 дней.

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Также часы серии Galaxy Watch 4 получат защиту от воды и пыли по стандарту IP68, Bluetooth 5.0, возможность подключения по Wi-Fi, поддержку LTE, встроенный GPS и чип NFC. Работать часы будут под управлением последней версии Wear OS с оболочкой Samsung One UI Watch 3.5.