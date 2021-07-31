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Изображение материнской платы на чипсете Intel Z690 попало в сеть

Судя по фотографии, плата является прототипом
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 Пользователь форума Bilibili поделился предполагаемым изображением прототипа флагманской материнской платы на чипсете Z690 для будущих процессоров Intel Alder Lake. Утечка впервые позволяет увидеть новый сокет LGA1700, который будет использоваться двумя поколениями процессоров: Alder Lake и Raptor Lake.

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 Производитель попавшей на изображение материнской платы неизвестен, но судя по подсистеме питания, это одна из самых дорогих материнских плат от крупнейшей компании. Прототип имеет 20 фаз питания и ориентирована на оверклокеров и энтузиастов. На изображенной плате отсутствуют некоторые элементы, например, механизм фиксации процессора, 8-контактные разъемы питания EPS и разъемы для вентиляторов. Судя по фотографии, материнская плата оснащена одним слотом расширения PCIe x16 и тремя слотами M.2.

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 Компания Insyde, разрабатывающая UEFI, уже начала оптимизацию процессоров Alder Lake. Кроме того, нелегальные торговцы уже начали продавать инженерные и квалификационные образцы флагманского процессора Core i9-12900K и материнские платы на чипсете B660 на подпольном китайском рынке. Это придает достоверность слухам о том, что процессоры Alder Lake могут появиться осенью.

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