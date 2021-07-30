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Согласно многочисленным слухам из социальной сети Twitter, графический процессор NVIDIA AD102, который будет флагманским игровым графическим процессором, может потреблять более 400 Вт энергии, а инсайдеры kopite7kimi и Greymon55 сообщают о показатели мощности от 400 до 500 Вт.

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В то же время участник форума Beyond3D под ником Bondrewd оставил намек на размер чиплета графического процессора. Все слухи были собраны воедино ресурсом 3DCenter, который пришёл к выводу, что Navi 31 может быть относительно большим графическим процессором площадью 600-650 м², причем без учета MCD и других компонентов, предположительно входящих в состав GPU. По расчетам 3DCenter, весь процессор может иметь размер 800 мм². Кроме того, Bondrewd также сообщил, что мощность Navi31 не должна превышать 500 Вт. Принимая во внимание ожидаемый размер графического процессора, 3DCenter пришел к выводу, что TBP должен лежать в пределах от 420 до 450 Вт.

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Также недавно wjm47196 на Chiphell сообщил, что Navi 31 от AMD готовится к выпуску в третьем квартале 2022 года. Недавно генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила, что RDNA3 выйдет на рынок в 2022 году. К сожалению, AMD давно не обновляла дорожную карту графических процессоров, поэтому точная дата выхода новинки не известна, и остается только полагаться на слухи.

Вероятно, что NVIDIA и AMD вплоть до выхода своих будущих графических процессоров следующего поколения постараются оптимизировать их энергопотребление, но скорее всего и AD102, и NAVI31 будут более прожорливы, так как оба получат вдвое большую производительность, чем текущие флагманские графические процессоры.