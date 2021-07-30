NVIDIA AD102 и AMD Navi 31 будут потреблять более 400 Вт
Согласно многочисленным слухам из социальной сети Twitter, графический процессор NVIDIA AD102, который будет флагманским игровым графическим процессором, может потреблять более 400 Вт энергии, а инсайдеры kopite7kimi и Greymon55 сообщают о показатели мощности от 400 до 500 Вт.
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В то же время участник форума Beyond3D под ником Bondrewd оставил намек на размер чиплета графического процессора. Все слухи были собраны воедино ресурсом 3DCenter, который пришёл к выводу, что Navi 31 может быть относительно большим графическим процессором площадью 600-650 м², причем без учета MCD и других компонентов, предположительно входящих в состав GPU. По расчетам 3DCenter, весь процессор может иметь размер 800 мм². Кроме того, Bondrewd также сообщил, что мощность Navi31 не должна превышать 500 Вт. Принимая во внимание ожидаемый размер графического процессора, 3DCenter пришел к выводу, что TBP должен лежать в пределах от 420 до 450 Вт.
Также недавно wjm47196 на Chiphell сообщил, что Navi 31 от AMD готовится к выпуску в третьем квартале 2022 года. Недавно генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила, что RDNA3 выйдет на рынок в 2022 году. К сожалению, AMD давно не обновляла дорожную карту графических процессоров, поэтому точная дата выхода новинки не известна, и остается только полагаться на слухи.
Вероятно, что NVIDIA и AMD вплоть до выхода своих будущих графических процессоров следующего поколения постараются оптимизировать их энергопотребление, но скорее всего и AD102, и NAVI31 будут более прожорливы, так как оба получат вдвое большую производительность, чем текущие флагманские графические процессоры.
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