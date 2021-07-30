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После множества утечек, слухов и предположений компания AMD официально представила видеокарту Radeon RX 6600 XT, которая предназначена для бескомпромиссной игры в разрешении 1080p. Запуск в продажу состоится 11 августа, что совпадает с ранними утечками. Рекомендованная розничная цена новинки составляет 379 долларов, однако, согласно некоторым источникам, реальная стоимость будет гораздо выше.

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Эталонной карты Radeon RX 6600 XT не будет, поэтому партнеры AMD могут на свое усмотрение создавать различные варианты видеокарт.

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Большинство предположений о Radeon RX 6600 XT оказалось верным. Новинка оснащена графическим процессором Navi 23 с 32 вычислительными блоками, составляющими 2048 потоковых процессоров.

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Остальные характеристики RX 6600 XT включают 32 ускорителя трассировки лучей, 8 Гб видеопамяти стандарта GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с, 128-битный интерфейс памяти, 32 МБ Infinity Cache и TDP 160 Вт. Для работы видеокарты рекомендуется блок питания мощностью не менее 500 Вт. Тактовая частота графического процессора составляет 2359 МГц в игровом режиме и 2589 МГц в режиме разгона.

Конкурентом для Radeon RX 6600 XT AMD считает карту GeForce RTX 3060. Графики AMD показывают производительность на 15% выше. Однако, в Horizon Zero Dawn RX 6600 XT не может превзойти RTX 3060.

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AMD заявляет, что Radeon RX 6600 XT также имеет преимущество в большинстве киберспортивных игр. Только Valorant работает немного быстрее на RTX 3060.

Кроме того, новая Radeon RX 6600 XT в 1,7 раз производительнее в сравнении с картами предыдущего поколения.