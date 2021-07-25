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Стоимость Radeon RX 6600 XT и RX 6600 составит 349 и 299 долларов

Такую информацию сообщил сайт Neowin
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 В сети появилась информация о рекомендованной стоимости видекарт Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT. Об этом сообщил русурс Neowin, ссылаясь на собственные источники.

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 Согласно Neowin, Radeon RX 6600 XT получил рекомендованную стоимость в 349 долларов, а Radeon RX 6600 будет стоить на 50 долларов дешевле. Как выяснилось, указанная стоимость карт была известна в определенных кругах ещё месяц назад. Однако, к этому стоит относиться с осторожностью, так как официальной информации от AMD нет. Также нелишним будет напомнить, что как AMD, так и NVIDIA несколько раз в своей истории изменяли рекомендованную стоимость видеокарт перед выходом в продажу. На это влияла ситуация на рынке и ценовая политика конкурирующей компании.

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 На сайте утверждается, что стоимость Radeon RX 6600 XT обусловлена более высокой производительностью в сравнении с GeForce RTX 3060, которая в свою очередь имеет рекомендованную стоимость 329 долларов. Но, к сожалению для поклонников продукции AMD, производительность при включении режима трассировки лучей отстает от конкурентов. Также Neowin утверждает, что компания AMD изначально хотела установить стоимость на Radeon RX 6600 XT в размере 369 долларов. Однако, больший на 50 процентов объем видеопамяти на GeForce RTX 3060 заставил пересмотреть планы и установить на видеокарту меньший ценник.

 Как бы там ни было, приобрести новинки по рекомендованным ценам вряд ли удастся, особенно на начальном этапе продаж. Например, согласно данным Cowcotland, на европейском рынке купить в магазине Radeon RX 6600 XT можно будет не дешевле 499 евро (588 долларов).

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 Что касается даты выхода, то по слухам, AMD анонсирует серию Radeon RX 6600 30 июля, а запуск в продажу  ожидается 11 августа.

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