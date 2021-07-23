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AMD RDNA 3 выйдет раньше и будет энергоэффективнее NVIDIA Ada Lovelace

Такая информация появилась сегодня в сети от инсайдера KittyYYuko
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 Сегодня появилась новая порция слухов о грядущих графических процессорах на архитектуре AMD RDNA 3. Они должны стать основой видеокарт Radeon RX следующего поколения. Согласно новой информации, компания AMD уже в текущем году выпустит графические процессоры Navi 3X, которые будут более энергоэффективными, чем будущие видеокарты NVIDIA GeForce RTX следующего поколения.

 Только вчера стало известно, что NVIDIA скоро завершит проектирование графических процессоров Hopper и в следующем году представит устройства на их основе. Графические процессоры Hopper будут производиться на 5-нм техпроцессе N5 компании TSMC, в то время как AMD будет использовать 5-нм и 6-нм техпроцессы TSMC для чиплетов следующего поколения и монолитных кристаллов RDNA 3.

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 Основное различие между конкурентами заключается в назначении грядущих графических процессоров. Чипы NVIDIA Hopper предназначены для серверов и рабочих станций, а чипы AMD RDNA 3 нацелены на сегмент потребительских видеокарт. Линейка игровых графических процессоров NVIDIA будет иметь архитектуру Lovelace с монолитной конструкцией. Таким образом, AMD будет первым производителем, который предложит геймерам графическую архитектуру MCM. Однако, появятся новые видеокарты на полках магазинов в самом конце следующего года.

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 По словам надежного инсайдера KittyYYuko, AMD выпустит несколько графических процессоров Navi 3X на основе графической архитектуры RDNA 3. Согласно последнему твиту KittyYYuko, AMD скоро выпустит первый графический процессор MCD (Multi-Compute Die) Navi 31. Кроме того, AMD также приступит к выпуску  графических процессоров Navi 33 в четвертом квартале 2021 года, а Navi 32 к первому кварталу 2022 года. Navi 31 и Navi 32 станут единственными MCD чипами, тогда как Navi 33 будет иметь традиционный монолитный дизайн.

 Похоже, AMD планирует в серии Radeon RX 7000 следующего поколения сначала представить флагманскую видеокарту, а лишь потом более доступные графические карты среднего и начального уровня. Аналогичного подхода компания придерживается и с текущим поколением видеокарт Radeon RX 6000.

 Согласно твитам другого инсайдера под ником Greymon55, MCD на графических процессорах RDNA 3 окажутся очень энергоэффективными, и NVIDIA потребуется целое поколение, чтобы догнать AMD в сегменте игровых видеокарт.

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 KittyYYuko заявляет, что флагманский чип Navi 31 может иметь 60 WGP, что равняется 120 вычислительным блокам, в то время как Greymon55 заявляет, что чип может получить до 160 вычислительных блоков. Однако инсайдер Kopite7kimi утверждает, что чип получит 120 вычислительных блоков на кристалл, а полное число ядер составит 15 360 штук.

 Также, графические процессоры AMD RDNA 3 получат значительно увеличенный Infinity Cache. Ожидается, что графические процессоры Navi 31 будет иметь до 512 МБ Infinity Cache, а это почти в четыре раза больше, чем у Navi 21, и 256-битный интерфейс памяти GDDR6, но с более быстрыми и оптимизированными характеристиками.

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