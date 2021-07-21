Графические чипы Nvidia Hopper могут выйти в середине 2022 года
Первая информация о графической архитектуре NVIDIA Hopper стала появляться более двух лет назад. Она будет первой в истории NVIDIA, использующей многочиповую конфигурацию (MCM).
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Вчера в сети появился твит от Greymon55, в котором утверждается, что проектирование NVIDIA Hopper в ближайшее время будет завершено. Это может говорить о вероятности запуска в середине 2022 года.
Подробностей о будущих графических чипах нет, но существует множество слухов и предположений, связанных с этой архитектурой. Предполагается, что она будет использовать 5-нанометровый техпроцесс TSMC. Графический процессор должен иметь две матрицы с 288 потоковыми мультипроцессорами, что в 2,6 раза больше, чем у NVIDIA A100 на базе Ampere. Такая конфигурация на более энергоэффективном техпроцессе и архитектуре может обеспечить кратное повышение производительности по сравнению с предшественником. Об этом сообщил @kopite7kimi ещё в мае.
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Стоит сразу сказать, что NVIDIA Hopper не является игровой архитектурой. Целевой платформой для графических ускорителей на её основе будут центры обработки данных, а следующей архитектурой для игровых видеокарт станет Lovelace, выход которой состоится позже, чем Hopper.
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