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Как известно, стандарт NVMe имеет великолепные скоростные характеристики особенно по сравнению с твердотельными SATA, но поддержка со стороны программного обеспечения несколько отстает. Microsoft задумалась об этом и разработала технологию DirectStorage, нашедшую своё применение в игровой консоли Xbox Series X. Благодаря ей, время загрузки игр на новых консолях Xbox улучшилось в 40 раз по сравнению с жесткими дисками, в то время как на персональных компьютерах такого повышения скорости ПК нет и близко. С выпуском операционной системы Windows 11 компания Microsoft также представила технологию DirectStorage для ПК. Многие подумали, что это будет эксклюзивная функция новой Windows 11, которая станет одним из стимулов для перехода на новую ОС, но Microsoft уточнила, что DirectStorage также появится в ОС Windows 10. Однако, стоит сказать, что реализация технологии на этих двух операционных системах будет несколько отличаться и скорость работы на Windows 11 будет всё-таки выше, чем на Windows 10.

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Совместимость с Windows 10 обеспечивается с помощью DirectX 12 Agility SDK, работающего совместно с DirectStorage SDK. Но работать DirectStorage будет лишь на версиях Windows 10 1909 и более новых.

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Новый API DirectStorage избавляет приложения от необходимости индивидуального управления многочисленными запросами ввода-вывода посредством центрального процессора. Эта технология также может снять нагрузку с графического процессора и ускорить время загрузки текстур.





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Также стоит обратить внимание, что для работы технологии необходима и поддержка со стороны игровых движков. Таким образом, скорость работы накопителей, а значит и время загрузки игры, напрямую зависят от разработчиков игровых приложений.