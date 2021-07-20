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В YouTube появилось видео с тестированием настольного комплекта AMD 4700S. По заявлению компании AMD, данный комплект не будет продаваться в розничных магазинах, а предназначен исключительно для OEM-производителей и будет доступен в составе готовых систем, количество которых превысит 80 моделей.

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Изначально предполагалось, что AMD 4700S является отбраковкой APU, предназначенных для консоли Xbox Series X/S. Однако, чуть позже фотографии чипа продемонстрировали его поразительную схожесть с APU для PlayStation 5. Чип имеет восемь физических ядер на базе архитектуры Zen 2, а также 16 потоков. Процессор в комплекте AMD 4700S имеет тактовую частоту 3,6 ГГц, оснащен 4 МБ кэш-памяти второго уровня и 8 МБ кэш-памяти третьего уровня. AMD 4700S не имеет графического чипа, либо он имеет дефекты и поэтому неактивен. Таким образом, для работы системы необходим дискретный видеоускоритель, для чего на плате есть слот PCIe 2.0 x16, но только с 4 линиями. Сама AMD в списке поддерживаемых собственных графических карт указывает Radeon RX 550, RX560 и до RX 590, а из продукции Nvidia GeForce GT 710, GT 1030, GTX 1050, GTX 1050 Ti и GTX 1060. Стоит правда отметить, что в данном тестировании использовалась GeForce RTX 3060.

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Кроме того, AMD 4700S комплектуется 8 или 16 ГБ распаянной на плате памяти стандарта GDDR6. Использования памяти GDDR6 даёт определенные преимущества, например, AMD 4700S превосходит по пропускной способности памяти процессор Ryzen 7 3800XT в паре с DDR4-2666. AMD 4700S обеспечивает на 65%, 260% и 172% более высокую пропускную способность чтения, записи и копирования соответственно. Однако, есть и свои минусы, как например, высокие задержки памяти. AMD 4700S показал на 60% большую задержку памяти, чем Ryzen 7 3800XT. Так в тесте Cinebench R20 процессор Ryzen 7 3800XT превосходит AMD 4700S на 36%.

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Ryzen 7 3800XT показал на 36% и 59% более высокую среднюю частоту кадров в Overwatch и Horizon Zero Dawn соответственно. Интересно, что AMD 4700S удалось превзойти Ryzen 7 3800XT в игре PlayerUnknown's Battlegrounds с отрывом в 3%.

Исходя из полученных результатов, которые, в принципе были предсказуемы, AMD 4700S может стать основой для хорошей мультимедийной системы, однако, не предназначен для построения игрового компьютера.

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