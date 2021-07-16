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Как известно, Samsung планирует представить новый флагманский чипсет для смартфонов, который будет оснащен графическим процессором AMD на архитектуре RDNA2.

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Сегодня на портале Weibo инсайдер Ice Universe опубликовал новую информацию о грядущем мобильном процессоре Exynos 2200. Ранее именно этот инсайдер раскрыл название чипсета и графического процессора, а теперь сообщил, что грядущий флагманский чипсет Samsung будет оснащен 6-ядерным графическим процессором, в то время, как Exynos 2100 оснащен 14-ядерным графическим процессором Mali-G78.

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Если вспомнить конкурентов, то чип Apple A14 Bionic имеет только 4 графических ядра, которые на сегодняшний день позволяют ему быть лидером по производительности в трехмерной графике. Таким образом, количество ядер не является прямым показателем производительности графического процессора. Что касается 6-ядерного графического процессора AMD, то в ранних тестах он превзошел чипсет A14 Bionic. Кроме того, самый мощный мобильный процессор Snapdragon 888 от компании Qualcomm набрал в два раза меньше баллов, чем Exynos 2200.

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Учитывая мощь Exynos 2200, готовящийся к выходу чипсет Snapdragon 895 от Qualcomm также, похоже, не имеет шансов против Exynos 2200. Если имеющаяся информация о Exynos 2100 подтвердится, то он может стать самым мощным мобильным процессором и будет востребован в новых моделях игровых смартфонов от других производителей, конечно, при условии его поставок сторонним компаниям. А такой ход событий нельзя отрицать, например, несколько лет назад процессоры Exynos устанавливала в свои смартфоны Meizu.