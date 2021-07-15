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На канале Jarrod'sTech на YouTube вышел ролик о мобильной графической карте Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Судя по результатам, новинка может оказаться не лучшим выбором для геймеров, наряду с ещё более медленной Nvidia GeForce RTX 3050. Из-за своих скромных характеристик, RTX 3050 Ti значительно медленнее RTX 3060, в то время как разница в цене между ноутбуками, использованными в тестах, составляет только 10%.

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В тестах Jarrod'sTech приняли участие два ноутбука производства XMG, оснащенные одинаковыми процессорами Intel Core i7-11800H и 16 ГБ памяти DDR4-3200. Единственная разница между мобильными компьютерами заключается в графических картах RTX 3050 Ti на одном и RTX 3060 на другом. Кроме количества вычислительных ядер видеокарты также имеют разный уровень мощности. GeForce RTX 3050 Ti имеет максимальную мощность 80 Вт, а GeForce RTX 3060 - 115 Вт. Эти значения для конкретных моделей являются максимальными и установлены компанией Nvidia.

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Во время тестирования в игровых приложениях было установлено разрешение FullHD и максимальные настройки графики. GeForce RTX 3060 в среднем оказалась на 50% быстрее, чем GeForce RTX 3050 Ti. Особенно плохо младшая видеокарта показала себя в тех играх, где критически важным является объем видеопамяти.

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Ещё хуже картина складывается при активации трассировки лучей, так как для полноценной работы ядрам RT требуется много памяти. Например, в игре Cyberpunk 2077 частота кадров при включенной трассировке лучей снижается ниже 30 кадров в секунду, а минимальные значения FPS падают до нескольких кадров в секунду, причем при включенной технологии DLSS.

Конечно при снижении разрешения или установке более низких настроек качества можно получить приемлемую частоту кадров, но удовольствие от такой игры будет минимальным. Вероятно, для многих будет лучше немного доплатить и купить компьютер с более мощной видеокартой, тем самым сохранить свои нервы.