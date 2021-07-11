Планшеты серии Samsung Galaxy Tab S8 выйдут в начале 2022 года
Как известно, компания Samsung готовит преемников своей текущей серии планшетов Galaxy Tab S7 и Tab S7 Plus. Различные слухи о грядущей серии Galaxy Tab S8 периодически появляются в сети уже в течение нескольких месяцев. В конце весны стали известны примерные цены и некоторые технические характеристики готовящихся к выходу планшетов. Сегодня пришло время очередных подробностей о Galaxy Tab S8.
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Похоже, что новая серия планшетов премиум-класса будет состоять из трёх устройств: обычной версии Galaxy Tab S8, версии Galaxy Tab S8 Plus и самой продвинутой версии Galaxy Tab S8 Ultra. Есть информация, что Galaxy Tab S8 Ultra получит большой 14,6-дюймовый дисплей, который будет практически идентичен 15-дюймовому планшету Microsoft Surface Book.
Однако, есть и печальная для поклонников продукции Samsung новость, которая состоит в том, что серия Galaxy Tab S8 не выйдет в этом году. Это может быть связано с выходом нескольких других важных для компании продуктов, таких как Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Watch 4. Что касается Galaxy Tab S8, то устройства данной серии выйдут в начале 2022 года.
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