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Планшеты серии Samsung Galaxy Tab S8 выйдут в начале 2022 года

Кроме того, новое поколение планшетов будет дополнено моделью Ultra
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 Как известно, компания Samsung готовит преемников своей текущей серии планшетов Galaxy Tab S7 и Tab S7 Plus. Различные слухи о грядущей серии Galaxy Tab S8 периодически появляются в сети уже в течение нескольких месяцев. В конце весны стали известны примерные цены и некоторые технические характеристики готовящихся к выходу планшетов. Сегодня пришло время очередных подробностей о Galaxy Tab S8.

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 Похоже, что новая серия планшетов премиум-класса будет состоять из трёх устройств: обычной версии Galaxy Tab S8, версии Galaxy Tab S8 Plus и самой продвинутой версии Galaxy Tab S8 Ultra. Есть информация, что Galaxy Tab S8 Ultra получит большой 14,6-дюймовый дисплей, который будет практически идентичен 15-дюймовому планшету Microsoft Surface Book.

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 Однако, есть и печальная для поклонников продукции Samsung новость, которая состоит в том, что серия Galaxy Tab S8 не выйдет в этом году. Это может быть связано с выходом нескольких других важных для компании продуктов, таких как Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Watch 4. Что касается Galaxy Tab S8, то устройства данной серии выйдут в начале 2022 года.

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Ей цена 10тр б!/у
Майнеры распродают GeForce GTX 1080 Ti на Авито – цена старого флагмана опустилась ниже 50 000 р
14 +++++++++
19:59
в это все говно хоть кто-то играл, кто скажет ??
10 самых интересных и захватывающих стратегических игр последнего десятилетия
Speed Speed
19:53
да, уголовно наказуемо майнить в китае
Майнеры распродают видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 оптом по цене 265 долларов
Akumo
19:51
Полуподвальные в МСК) - типа 28bit, newmart. Были и в kns за 71. В ДНС кукухой поехали и 90к зарядили за них)
Майнеры распродают GeForce GTX 1080 Ti на Авито – цена старого флагмана опустилась ниже 50 000 р
Sayros
19:47
легче тогда уж 3060 дождатся по адекватным ценам, чем покупать днищенскую 1080Ti
Майнеры распродают GeForce GTX 1080 Ti на Авито – цена старого флагмана опустилась ниже 50 000 р
ахахах
19:44
она 0 на торентах стоит со всеми длс
Базовая цена на Metro Exodus в Steam и GOG снизилась до 1 199 рублей
Sayros
19:43
И где 1080Ti бодрячком, старые шейдеры, не поддерживает лучи, сглаживание работает хуже, на кой она нужна. в КС ГО к примеру можно и на RX550 2GB временно погонять
Майнеры распродают GeForce GTX 1080 Ti на Авито – цена старого флагмана опустилась ниже 50 000 р
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