Рендеры Samsung Galaxy Watch Active 4 подтверждают незначительные изменения дизайна
На следующей неделе Samsung проведет мероприятие Next Watch Experience, на котором компания, как ожидается, подробно расскажет о переходе с Tizen на Wear OS. @OnLeaks и Giznext уже опубликовали рендеры Galaxy Watch Active 4, одних из двух умных часов, которые Samsung, выпустит этим летом. Стоит обратить внимание, что это не первый случай утечки информации о Galaxy Watch Active 4. Рендеры дают первое представление о Galaxy Watch Active 4.
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Визуально Galaxy Watch Active 4 основываются на Galaxy Watch Active 2, с одинаковыми кнопками и выступами. Samsung также включила запатентованный ремешок для часов, который оборачивается вокруг ушек и заканчивается на корпусе, в отличие от предыдущих устройств Galaxy Watch.
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@OnLeaks и Giznext утверждают, что Samsung выпустит Galaxy Watch Active 4 в вариантах 40 мм и 44 мм. Модели будут доступны в четырех цветах. В настоящее время не ожидается, что Samsung выпустит какие-либо новые умные часы на MWC 2021 28 июня. Между тем, по общему мнению, Samsung предстоит много работы, прежде чем она выпустит свои первые умные часы на Wear OS. Согласно информации инсайдера Ice Universe, Wear OS делает Galaxy Watch 4 «очень плавными», но новая платформа также содержит «множество ошибок, над которыми работают инженеры». В настоящее время предполагается, что Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch Active 4 будут анонсированы на следующем мероприятии Galaxy Unpacked, запланированном на 3 августа.
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