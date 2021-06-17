Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вчера, 16 июня, Gamespot провела специальное мероприятие Play For All, которое включало выступления и интервью с разработчиками. Одним из таких гостей был старший вице-президент Bethesda по глобальному маркетингу и коммуникациям Пит Хайнс, который сообщил, что новая игра Indiana Jones от MachineGames находится «на очень-очень-очень ранних стадиях разработки».

реклама

Как отметил Хайнс в интервью, это никого не должно удивлять. «Команда работает над игрой про Индиану Джонса с начала этого года. Так что вы можете сами догадываться о том, насколько далеко она продвинулась», - сказал Хайнс о текущем проекте MachineGames. В январе 2021 года Lucasfilm games и Bethesda совместно анонсировали новую игру про Индиану Джонса. Тодд Ховард стал продюсером игры, а MachineGames разрабатывают новую игру в сотрудничестве с Lucasfilm. Таким образом до новой игры про Индиану Джонса, очевидно, в лучшем случае осталось несколько лет.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro -30 000р на 14Tb Toshiba <b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate

Стоит отметить, что кроме разработки новой игры, в настоящее время в Великобритании проходят съемки новой серии фильма «Индиана Джонс 5», естественно с Харрисоном Фордом в главной роли.