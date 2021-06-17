Игра про Индиану Джонса находится на очень ранней стадии разработки
Вчера, 16 июня, Gamespot провела специальное мероприятие Play For All, которое включало выступления и интервью с разработчиками. Одним из таких гостей был старший вице-президент Bethesda по глобальному маркетингу и коммуникациям Пит Хайнс, который сообщил, что новая игра Indiana Jones от MachineGames находится «на очень-очень-очень ранних стадиях разработки».
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Как отметил Хайнс в интервью, это никого не должно удивлять. «Команда работает над игрой про Индиану Джонса с начала этого года. Так что вы можете сами догадываться о том, насколько далеко она продвинулась», - сказал Хайнс о текущем проекте MachineGames. В январе 2021 года Lucasfilm games и Bethesda совместно анонсировали новую игру про Индиану Джонса. Тодд Ховард стал продюсером игры, а MachineGames разрабатывают новую игру в сотрудничестве с Lucasfilm. Таким образом до новой игры про Индиану Джонса, очевидно, в лучшем случае осталось несколько лет.
Стоит отметить, что кроме разработки новой игры, в настоящее время в Великобритании проходят съемки новой серии фильма «Индиана Джонс 5», естественно с Харрисоном Фордом в главной роли.
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