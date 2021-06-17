QNAP представила двухпортовую карту расширения 100GbE
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QNAP Systems, Inc. выпустила свою первую двухпортовую сетевую карту расширения 100 GbE - QXG-100G2SF-E810. Новинка оснащена контроллером Intel Ethernet E810, имеет интерфейс PCIe 4.0 и обеспечивает пропускную способность до 100 Гбит/с. Карта идеально подходит для раскрытия всего потенциала хранилища QNAP TS-h2490FU NVMe, которое можно использовать в паре с высокоскоростными коммутаторами для создания высокопроизводительных центров обработки данных с малой задержкой.
"QXG-100G2SF-E810 переопределяет сверхвысокоскоростную сеть с возможностью подключения 100 Гбитс. Пользователи также могут настроить резервирование сети для обеспечения аварийного переключения сети через коммутатор для непрерывного обслуживания и высокой доступности", - сказал Стэнли Хуанг, менеджер QNAP. QXG-100G2SF-E810 идеально подходит для виртуализации и центров обработки данных, а также повышает эффективность сети за счет поддержки iWARP/RDMA и SR-IOV. При использовании на сервере или рабочей станции устройство поддерживает платформы Windows Server и Linux.
Сетевая карта QXG-100G2SF-E810 от QNAP оснащена слотом PCIe Gen 4 x16, который позволяет полностью реализовать потенциал скорости 100 Гбит/с, помогая преодолеть узкие места в современных центрах обработки данных, виртуализации, мультимедиа.
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