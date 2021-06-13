Colorful показала флагманскую видеокарту GeForce RTX 3090 iGAME KUDAN
Корейское подразделение компании Colorful по ошибке, поделилась тизером своей будущей видеокарты. Оригинальный тизер показывает только контур видеокарты. Фактически, сообщение в Facebook не содержит никаких подробностей о видеокарте. Участники форума QuazarZone обнаружили, что простое изменение контраста и экспозиции раскрывает полный дизайн карты. Обычно производители более осторожны, чтобы не раскрывать заранее всей информации, но в этом случае не получилось.
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GeForce RTX 3090 KUDAN имеет массивную конструкцию с тремя вентиляторами. Как и большинство моделей KUDAN, эта карта также имеет гибридную конструкцию охлаждения. Это означает, что ее можно использовать без или с присоединенным контуром жидкостного охлаждения. KUDAN также имеет большой экран, как и серия Vulcan. Однако возникает вопрос о расположении разъемов питания. Прямо под экраном, который поворачивается на угол 90 градусов для вертикального положения, явно есть место для трех 8-контактных разъемов питания. Стоит заметить, что это только предположения, которые не имеют официального подтверждения от Colorful.
На данный момент никаких подробностей нет, но недавно компания Colorful заявила, что видеокарта должна выйти в конце этого месяца. Однако не стоит ждать её появления в магазинах, тем более российских, так как KUDAN является эксклюзивной и крайне ограниченной серией для Китая, обычно выступающая в качестве маркетингового продукта Colorful.
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