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Корейское подразделение компании Colorful по ошибке, поделилась тизером своей будущей видеокарты. Оригинальный тизер показывает только контур видеокарты. Фактически, сообщение в Facebook не содержит никаких подробностей о видеокарте. Участники форума QuazarZone обнаружили, что простое изменение контраста и экспозиции раскрывает полный дизайн карты. Обычно производители более осторожны, чтобы не раскрывать заранее всей информации, но в этом случае не получилось.

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GeForce RTX 3090 KUDAN имеет массивную конструкцию с тремя вентиляторами. Как и большинство моделей KUDAN, эта карта также имеет гибридную конструкцию охлаждения. Это означает, что ее можно использовать без или с присоединенным контуром жидкостного охлаждения. KUDAN также имеет большой экран, как и серия Vulcan. Однако возникает вопрос о расположении разъемов питания. Прямо под экраном, который поворачивается на угол 90 градусов для вертикального положения, явно есть место для трех 8-контактных разъемов питания. Стоит заметить, что это только предположения, которые не имеют официального подтверждения от Colorful.

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На данный момент никаких подробностей нет, но недавно компания Colorful заявила, что видеокарта должна выйти в конце этого месяца. Однако не стоит ждать её появления в магазинах, тем более российских, так как KUDAN является эксклюзивной и крайне ограниченной серией для Китая, обычно выступающая в качестве маркетингового продукта Colorful.