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На Computex Intel представила серию Beast Canyon NUC, которая будет поддерживать процессоры Core 11-го поколения. Компания сообщила, что в ней будут использоваться процессоры серии H, но, как оказалось, NUC 11 Extreme оснащаются новой серией KB. Это мобильные процессоры Tiger Lake на сокете BGA1787, разработанные специально для таких систем.

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Портал Tom’s Hardware провел быстрое сравнение настольного ПК с процессором Core i9-11900 и чипа серии KB. Системы были оснащены одним и тем же графическим процессором GeForce RTX 3060, однако точная конфигурация каждой системы неизвестна. Это сравнение далеко не идеально, но его более чем достаточно, чтобы выявить основные различия между платформами. Оказывается, их немного. Стоит отметить, что оба процессора Core 11-го поколения поддерживают интерфейс PCIe Gen4, поэтому здесь не должно быть узких мест для графического процессора. NUC с процессором Core i9-11900KB оснащен памятью DDR4-3200, конфигурация системы с процессором Core i9-11900 Tom’s Hardware не сообщает.

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Intel представила целых четыре модели процессоров, от четырехъядерных до восьмиядерных конфигураций. Интересно, что все они обладают функцией повышения частоты до 5,3 ГГц, которая недоступна для всех мобильных процессоров Tiger Lake. Такое повышение достижимо благодаря гораздо более высокому TDP, равному 65 Вт, что больше относится к настольным компьютерам не-K серии. Неясно, будут ли все эти модели доступны с серией NUC 11 Extreme и будут ли они доступны для других систем.