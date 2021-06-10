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Компания ASUS анонсировала линейку новых игровых ноутбуков ROG и TUF с графическими процессорами Nvidia GeForce RTX 3050 и 3050 Ti. В линейку ROG входят ноутбуки Flow X13, Zephyrus M16 и Strix G15 и G17, а линейка TUF пополнилась моделями Dash F15, Gaming A15 и Gaming F15 и F17.

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ROG Flow X13

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ASUS ROG Flow X13 - первый игровой компьютер 2-в-1 компании, теперь оснащен видеокартой GeForce RTX 3050 Ti. Графический процессор работает на частоте до 1135 МГц при мощности 35 Вт и может получить дополнительные 5 Вт с помощью технологии Dynamic Boost. Он также оснащен мобильными процессорами Ryzen 5000, вплоть до модели Ryzen 5980HS. Кроме того, новинка комплектуется 32 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ накопителем и аккумулятором на 62 Втч с поддержкой зарядки 100 Вт через USB Type-C.

Как следует из названия, Flow X13 оснащен 13,4-дюймовым дисплеем, и, поскольку он выполнен в форм-факторе 2-в-1, его можно развернуть, чтобы использовать в качестве планшета. Дисплей имеет соотношение сторон 16:10, и пользователь может выбирать между панелью WQUXGA разрешением 3840 × 2400 с частотой 60 Гц или WUXGA разрешением 1920 × 1200 с частотой 120 Гц. Что касается портов, то клиент получает HDMI 2.0b, два порта USB 3.2 Gen 2 Type-C, один порт USB 3.2 Gen 2 Type-A, комбинированный аудиоразъем и интерфейс для ROG XG Mobile eGPU.

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ASUS заявляет, что ROG Flow X13, когда появится в продаже, будет стоить 1 479,99 долларов США.

ROG Zephyrus M16

ROG Zephyrus M16 выполнен в традиционном форм-факторе и является преемником Zephyrus M15. Теперь он имеет 16-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Ноутбук оснащается процессорами Intel Tiger Lake-H вплоть до Core i9-11900H с тактовой частотой 4,9 ГГц, а также графическими процессорами от Nvidia RTX 3050 Ti до RTX 3070 с мощностью 80 Вт.

Что касается остальных характеристик, то он имеет 16 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ SSD-накопитель и батарею на 90 Втч. Также имеется один порт Thunderbolt 4, один USB 3.2 Gen 2 Type-C с DisplayPort 1.4, два порта USB Type-A (один USB 3.2 Gen 2, один USB 3.2 Gen 1), устройство чтения карт памяти microSD, HDMI 2.0b, Ethernet (RJ45) и комбинированный аудиоразъем.

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ROG Strix G15 и G17

Конфигурации, в которых используется новая GeForce RTX 3050 или 3050 Ti, поставляются с процессором AMD Ryzen 7 5800H. Видеокарта RTX 3050 Ti работает на частоте 1795 МГц при мощности 80 Вт, а RTX 3050 работает на частоте 1840 МГц при том же уровне мощности. Обе карты могут получить дополнительные 15 Вт с помощью технологии Dynamic Boost. Кроме того, ноутбук может включать до 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопитель.

Что касается портов, то пользователь получает три порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C с DisplayPort 1.4 и Power Delivery, Ethernet, HDMI 2.0b, комбинированный аудиоразъем и аккумулятор на 90 Втч.

TUF Dash F15

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Открывает новинки в более доступной линейке модель TUF Dash F15. Она использует процессоры Intel серии H35 вплоть до Core i7-11370H. Видеокарта RTX 3050 Ti работает на частоте 1585 МГц при мощности 60 Вт, а RTX 3050 на частоте 1600 МГц. Кроме того ноутбук может комплектоваться и более мощными видеокартами, включая Nvidia GeForce RTX 3070.

Другие характеристики включают 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 32 ГБ, SSD накопитель объемом до 512 Гб, а также порт Thunderbolt 4, три порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.0b, Ethernet и комбинированный 3,5 мм аудиоразъем.

TUF Gaming A15, A17, F15 и F17

Эти четыре ноутбука почти идентичны, за исключением размера экрана и процессоров. В серии A используются процессоры AMD, включая Ryzen 7 5800H, а в серии F используются процессоры Intel, включая Core i9-11800H. Видеокарта RTX 3050 Ti работает на частоте 1585 МГц при мощности 60 Вт, в то время как RTX 3050 работает на частоте 1600 МГц, кроме того, обе карты можно добавить еще 15 Вт с помощью Dynamic Boost. Все ноутбуки оснащены батареями на 90 Втч.

Ноутбуки оснащены дисплеями Full HD с частотой 144 Гц. Порты ноутбуков включают Thunderbolt 4, три порта USB Type-A (два USB 3.2 Gen 2 и один Gen 1), HDMI 2.0b, Ethernet и комбинированный аудиоразъем.