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Когда заходит речь о лучших видеокартах для разгона, то умногих на ум сразу приходят видеокарты GALAX серии Hall of Fame. Они являются отличным вариантом для тех, кто хочет получить максимум производительности от возможностей графического процессорай. Сегодня компания GALAX представила очередную карту данной серии NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Hall of Fame.

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По сравнению с GALAX RTX 3090 HOF OC Lab, карта не претерпела больших изменений. Новая GALAX RTX 3080 Ti HOC OC Lab будет иметь фирменную белую печатную плату, которую можно увидеть на графических картах серии HOF. Глядя сверху, видно, что карта питается от трёх 8-контактных разъемов PCIe, но не имеет разъема NVLink. Помимо эталонного для GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3090 TDP, равного 350 Вт, это наводит нас на мысль, что печатная плата RTX 3080 Ti идентична или почти идентична RTX 3090.

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Самым большим видимым изменением по сравнению с RTX 3090 HOF OC Lab является то, что RTX 3080 Ti HOF OC Lab не имеет дисплея HOF Panel III. Это изменение не влияет на производительность, но влияет на внешний вид карты. Дисплей HOF Panel III может отображать информацию или анимацию в реальном времени. Название OC Lab происходит от собственного подразделения GALAX, отвечающего за разработку карт Hall of Fame, которые, в свою очередь, известны своими великолепными возможностями разгона.

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Доступность и цена GALAX RTX 3080 Ti HOF OC Lab на данный момент неизвестны, но можно не сомневаться, что она будет иметь одну из самых высоких цен среди моделей других производителей, как это было с предыдущими картами серии HOF.