Обновление KB5003214 вызывает проблемы с панелью задач Windows 10
В Windows 10 появилась новая ошибка после обновления KB5003214 для сборок May 2021 Update (21H1), October 2020 Update (20H2) и May 2020 Update (2004). Это дополнительное обновление нарушает работу панели задач, и некоторые пользователи также сообщают о других связанных проблемах.
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Это происходит с пользователями, работающими под управлением Windows 10 May 2020 Update (версия 2004) или новее с установленным KB5003214. Один из пользователей сказал, что панель задач испорчена, а значки на панели задач становятся пустыми и перекрываются, особенно когда включена функция новостей и интересов.
Аналогичным образом, некоторые пользователи сообщили, что центр уведомлений и значок сети также перестали работать после установки исправления. В некоторых случаях пользователи заметили, что значки на панели задач случайным образом перемещаются и исчезают или скрываются при включении функции подачи новостей на панели задач «Новости и интересы».
«После установки накопительного обновления KB5003214 у меня возникли некоторые проблемы с панелью задач, в основном значки правой стороны перемещаются случайным образом, исчезают. Протестировано на Surface Book 3 Business Edition и Alienware M17 R5», - написал один пострадавший пользователь в Feedback Hub.
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Другими словами, у людей, которые используют последнее предварительное обновление с включенной функцией «Новости и интересы» на рабочем столе, возникают проблемы с панелью задач, предназначенной для отображения фоновых приложений и закрепленных приложений.
Окно поиска также не отображается на панели задач для некоторых пользователей, в то время как несколько пользователей отметили проблемы масштабирования дисплея, которые могут быть связаны с ошибкой в области уведомлений.
Удаление рассматриваемого накопительного обновления избавляет от проблем с панелью задач. Кроме того, можно просто отключить функцию новостей и интересов в настройках.
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