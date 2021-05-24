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Недавно процессор Intel Core i7-11800H появился в CPU-Z, показав хорошие результаты, которые не уступают конкурирующему AMD Ryzen 7 5800H. Теперь известный инсайдер Tum APISAK рассказал о процессоре Intel Core i5-11400H, который также был замечен в составе системы MSI, использовавшей графический процессор для ноутбуков Nvidia GeForce RTX 3050. Оценка однопоточной производительности составила 528 баллов, в то время как оценка многопоточной производительности составила 3301 балл.

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Для сравнения с продукцией AMD справедливым было бы выбрать AMD Ryzen 5 5600H, поскольку он также имеет 6 ядер, 12 потоков и TDP по умолчанию 45 Вт. Intel Core i5-11400H имеет преимущество в максимальной тактовой частоте, но чип AMD имеет превосходство в энергоэффективности благодаря 7-нм техпроцессу по сравнению с 10-нм чипом Tiger Lake. Ryzen 5 5600H получил 547 баллов в однопоточном тесте и 4228 баллов в многопоточной нагрузке, что показывает его преимущество на 3,69% и 28,08% над Core i5-11400H, соответственно.

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Можно было предположить, что Intel Core i5-11400H будет работать лучше, особенно в однопоточном режиме. Однако похоже, что чип Tiger Lake достиг максимальной частоты в 4,076 ГГц. Возможно это связано с ранним образцом чипа от Intel. Это означает, что у процессора может быть больше резервов производительности после перехода на новый степинг и ревизию, особенно в многопоточном тесте.