MINISFORUM представила мини-ПК EliteMini TL50 с Intel Tiger Lake-U и Thunderbolt 4
EliteMini TL50 - это сверхкомпактный и высокопроизводительный мини-ПК, специально разработанный для использования дома и в офисе. Оснащен процессором Intel 11-го поколения и графикой Intel Iris Xe.
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Новинка поставляется с процессором Intel Core i5-1135G7, имеющим 4 ядра и 8 потоков, встроенную графику Intel Iris Xe, 8 МБ кэш-памяти и максимальную частоту в турбо-режиме до 4,2 ГГц. Процессор на 20% быстрее своего предшественника благодаря большему количеству кэш-памяти, памяти DDR4-3200 и поддержке PCIe 4.0.
EliteMini TL50 подходит для большинства повседневных задач от просмотра 4K видео и игр до создания контента. Кроме того, этот малыш может выводить изображение на 3 дисплея с интерфейсом HDMI (4K при 60 Гц), DisplayPort (8K при 60 Гц) и Thunderbolt 4 (8K при 60 Гц).
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Thunderbolt 4 - это то, что отличает TL50 от других подобных систем. Эта технология анонсирована Intel в июле 2020 года и является последней версией стандарта высокоскоростного интерфейса ввода-вывода.
EliteMiniTL50 поставляется со встроенным твердотельным накопителем NVME (PCIe) емкостью от 512 ГБ до 2 ТБ. Кроме того, доступны два слота для 2,5-дюймовых жестких дисков SATA 3.0. Простой дизайн позволяет получить доступ ко внутренним компонентам для обновления хранилища всего за несколько шагов.
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Благодаря внедрению энергоэффективного ЦП Intel 11-го поколения повышается энергоэффективность и значительно снижается энергопотребление.
Что касается стоимости, то в минимальной конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD накопителем EliteMiniTL50 оценивается в 699 долларов США. Первые 50 заказов получат скидку в размере 100 долларов, а поставки намечены на июль.
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