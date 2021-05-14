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Windows 10 Sun Valley будет представляет собой обновление, ориентированное на косметические улучшения, такие как закругленные углы и новые значки. Но оно также содержит несколько улучшений и одну новую функцию, которой является поддержка HDR для приложений, таких как Adobe Photoshop и Lightroom.

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HDR - это функция, доступная на относительно новых мониторах, она обеспечивает поддержку ярких цветов, подчеркивая контрастность изображения. В Windows 10 October 2020 Update или более ранней версии приложения ограничены традиционной цветовой гаммой sRGB. С обновлением Sun Valley Microsoft планирует предложить радикальное визуальное обновление с поддержкой HDR, это означает, что приложения теперь, наконец, могут получить точную цветопередачу.

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Первоначально поддержка HDR будет добавлена в приложения, использующие цветовой профиль International Color Consortium. Поддерживаемые приложения включают Lightroom Classic, CorelDraw, Photoshop и т. д. Для таких приложений, как Photoshop и Lightroom, HDR используется для повышения яркости и нормализации уровней цвета в поддерживаемых приложениях. Благодаря HDR приложения теперь могут отображать яркие элементы, сохраняя при этом темные тени на редактируемых фотографиях.

Стоит отметить, что обновление не отображает приложения автоматически в HDR. По умолчанию в обновлении Sun Valley будет стандартный режим динамического диапазона. Для активации необходимо войти в настройки Windows 10 и активировать HDR.

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Чтобы включить HDR в Photoshop и других приложениях, нужно закрыть приложение и щелкнуть его значок правой кнопкой мыши, перейти в «Свойства», затем «Совместимость» и выбрать «Использовать устаревшее управление цветом ICC дисплея» в разделе «Настройки». После этого откыть «Пуск»> «Настройки»> «Система»> «Дисплей»> «Настройки HDR и WCG» и включить режим HDR.

Для геймеров Microsoft приготовила функцию «Auto HDR», которая автоматически включает поддержку HDR для определенных игр. Если монитор имеет поддержку HDR, то Windows автоматически включит функцию HDR, и пользователи заметят улучшения в играх.