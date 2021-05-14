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Эталонные видеокарты RX 6900 XT ренее были заблокированы на частоте 3 ГГц в настройках BIOS, что представляло большие трудности для оверклокеров. Однако совсем недавно AMD представила свой новый графический процессор Navi 21 XTXH, который является предварительно отобранным графическим процессором Navi 21. Несколько партнеров компании уже выпустили свои видеокарты на основе такого графического чипа. На данный момент наличием подобных отборных чипов могут похвастаться видеокарты ASRock OC Formula, ASUS ROG STRIX LC TOP, Sapphire TOXIC Extreme и PowerColor Red/Liquid Devil. Последняя и была использована для установки нового рекорда.

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Предыдущая самая высокая тактовая частота была достигнута оверклокером der8auer, разогнавшим аналогичную карту Radeon RX 6900 XT Liquid Devil до 3,2 ГГц, хотя во время работы была очень далека от стабильности. Между тем, пиковая частота 3,3 ГГц, превышенная Team OGS, была получена во время успешного завершения теста 3DMark Fire Strike Extreme. Стоит обратить внимание, что тесселяция при тестировании была отключена, и этот результат не учитывается в соответствии со стандартами UL, но HWBOT позволяет включать такие результаты. Набрав 37618 общих баллов и 41069 баллов в графике, Team OGS заняла первое место в рейтинге.

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Стоит отметить, что Fire Strike отдает предпочтение графическим процессорам производства AMD. Вопрос о том, какая видеокарта самая быстрая согласно HWBOT, не так очевиден.

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