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Весеннее обновление ноутбуков Galaxy Book от Samsung не принесло долгожданного ноутбука с собственной системой на кристалле Exynos 2200. Источники в отрасли теперь заявляют, что первый ноутбук с Exynos внутри должен быть выпущен во второй половине года, и те же источники говорят, что Samsung рассматривает возможность использования этого чипсета в смартфонах.

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Система на кристалле Exynos 2200 от Samsung станет первой SoC компании, в которой будет использоваться специальный графический процессор, основанный на архитектуре AMD RDNA. Exynos 2200 будет производиться с использованием процесса производства Samsung 5LPE (5 нм) и, вероятно, будет полагаться на многочисленные технологии, уже используемые в Exynos 2100. Поскольку Exynos 2100 использует одно супер ядро Cortex-X1, три ядра Cortex-A78 и четыре ядра Cortex-A55, его аналог, предназначенный для ноутбуков, должен обладать более высокой производительностью общего назначения. Это, вероятно, произойдет за счет интеграции большего количества ядер Cortex-X1 или просто повышения тактовой частоты существующих ядер, а также некоторых оптимизаций и других улучшений.

«Новые Exynos будут предлагать улучшенные функции, в том числе исключительную вычислительную мощность и эффективность батареи, за счет использования 5-нанометровой технологии. Он хорош как для ноутбуков, так и для смартфонов», - сообщил The Korea Economic Daily. .

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Установка подобной высокопроизводительной SoC в смартфон имеет смысл, если кто-то хочет предложить максимальную производительность в смартфоне и превзойти все игровые телефоны, доступные сегодня на рынке. Но такое устройство будет дорого стоить и может не принести хороших продаж и желаемого финансового результата.

Ожидается, что Exynos 2200 будет значительно больше, чем Exynos 2100. Это означает более высокие затраты и более высокое энергопотребление. Больший размер кристалла и более высокое энергопотребление затруднят установку в смартфон, поскольку потребует усиленного питания и эффективного охлаждения, что увеличивает площадь печатной платы. Более высокое энергопотребление также означает меньшее время автономной работы.

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На данный момент Samsung не подтвердила спецификации своего будущего чипсета Exynos 2200, поэтому стоит относиться к этой неофициальной информации с долей недоверия.